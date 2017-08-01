Можно ли летом отдыхать в Карпатах с детьми?

Отдых с детьми всегда имеет свои нюансы: нужно позаботиться о комфорте для малыша, а также предусмотреть разные варианты для увлекательного досуга, особенно когда в семье есть подростки. Семейный отдых в Карпатах позволит вам учесть потребности всех членов семьи. Летние каникулы пройдут на ура и надолго запомнятся и взрослым, и детям.

Можно поехать в Буковель, который известен на всю Европу своими горнолыжными курортами. Но летом здесь ничуть не хуже, а возможно, даже более весело и интересно. В поселке построено искусственное озеро, которое является достопримечательностью курорта. Есть возможность занять и маленьких деток, и подростков. Предусмотрены игровые площадки и детские комнаты, бассейны для самых маленьких, аниматоры для веселого отдыха. Если есть желание сэкономить, можно забронировать жилье на koruna.ua, а ходить в развлекательный комплекс можно за небольшую плату.

Чем заняться в Карпатах летом: активный отдых

Конечно, целыми днями купаться в бассейне и лежать под солнышком быстро надоедает, тем более если вы отдыхаете с маленькими непоседами. Советуем отправиться на прогулку всей семьей – в лесах стоит невероятный хвойный запах, который очень полезен для здоровья, также много целебных трав и цветов, которые можно собирать вместе с ребенком. В сезон можно найти ягоды и грибы – чем не приключение для маленького городского жителя!

Территория рядом с базами отдыха облагорожена, поэтом гулять по лесу можно даже с коляской. Пока малыш сладко спит и дышит чистым воздухом, вы расслабляетесь и забываете обо всех стрессах, проблемах и беспокойствах. Во многом отдых в Карпатах носит медитативный характер, что так актуально для жителей мегаполисов.

Для деток постарше будут интересны программы под руководством аниматоров. Пока ребята будут развлекаться в веселой дружной компании, вы сможете отдохнуть и немного порелаксировать.

Если вы едете на отдых с детьми подросткового возраста, можно организовать поход в горы. Лучше записаться в состав группы, которой будет руководить опытный провожатый, а также выбирать не слишком тяжелый маршрут. Такие походы сплачивают семью и помогают родителям наладить контакт с подростком.

Вариантов для продуктивного и незабываемого отдыха с детьми в Карпатах предостаточно. Выбирайте тот вариант, который подойдет для вашей семьи и детей с учетом их возраста и предпочтений.

Статьи по теме