Электронная подпись. Ее оформление, использование и цена

Что нам на сегодняшний день известно об электронной подписи? В этой статье вам предстоит узнать о потребности ее использования, а также о том, в каком месте возможно приобрести, в какой степени попросту применять.

Электронная подпись есть определенный атрибут свидетельства, которое дает возможность определить недостаток погрешностей данных в документе и разрешает доказать подлинность ЭП его собственнику. Вследствие шифровального преображения данных получается определенное значение атрибута.

Собственник сертификата ЭП — это физическое лицо, на чье имя было выдано свидетельство. У тех, кто обладает свидетельством, имеется два ключа ЭП: открытый и закрытый. Закрытый ключ электронной подписи предоставляет возможность формировать ее и подписываться в электронном документе. Собственник этого сертификата обязан никому не сообщать персональный ключ.

Несомненно, эти ключи очень тесно объединены между собой, так как открытый ключ специализирован на проверке подлинности ЭП.

Где оформить специальный ключ?

Каждый человек является потенциальным обладателем ЭП. Чтобы получить ЭП, следует направиться в Аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК). АЦСК реализовывает активность при наличии надлежащей лицензии и подтвержденного свидетельства.

Исполняет контроль в деятельности АЦСК Центральный указывающий орган — национальное предприятие, которое регулирует взаимоотношения в области применения ЭП.

Основные цены на ЭП в 2017 году (стоимость уточняйте в УЦ)

Изготовление сертификата ключа подписи — 1500 руб. Ключ для участия в торгах — 12 500 руб. . Для участия в торгах на федерационных ЭТП и торговых трейдерских площадках, входящих в АЭТП, за исключением ЭТП В2В — 3500 руб. .



Конечно, ЭП не обеспечивает той гибкостью в процессе работы при обрабатывании данных, какую дает бумага, но предоставляет гарантированные механизмы деятельности и контроля, ликвидирует вероятность подделки документа.

Прочитать более подробную информацию про ЭП можно на одном из сайтов АЦСК

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