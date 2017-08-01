День учителя – поздравлять или нет?

Хорошей традицией является на день учителя поздравлять преподавателей с этим праздником. В некоторых учебных заведениях учащиеся дарят коллективный подарок, а в некоторых ситуациях – каждый сам поздравляет преподавателя. В случае выбора коллективного подарка, вполне очевидно, что выбор презента определяет большинство. Но, вот какой подарок на день учителя преподнести, если вы дарите индивидуальный подарок? Что принято дарить преподавателям, чтобы тот презент не расценивался окружающими, как подкуп, а сам преподаватель не чувствовал себя обязанным дарителю?

Классикой жанра, конечно же, являются цветы. При этом, не обязательно это может быть букет цветов. Сегодня продают много красивых и цветущих растений в комнатных горшочках. Их можно поставить на подоконник, и они ещё долго будут радовать своим цветением и зеленью. Однако, тут важно учесть, как относится учитель к комнатным растениям. Есть и такие люди, у которых они не вызывают особого восторга. Поэтому лучше будет обратить внимание на то, есть ли вазоны на подоконнике в классе, или как-то невзначай спросить об отношении к цветам у самого учителя. Такой подарок, безусловно, будет приятным и не слишком дорогим.

Дополнить цветы можно коробкой конфет. Принято считать, что все женщины испытывают слабость перед сладким. Поэтому, если учитель женского пола – смело можете выбирать конфеты.

Что касается возможного выбора аксессуаров, косметики, личных вещей, то это уже более интимный и индивидуальный подарок. Преподносить подобные презенты учителю считается не слишком правильным. В качестве альтернативы можно предложить преподнести ежедневник, блокнот для записей, подарить красивую ручку в футляре. Такому подарку всегда будет можно найти применение. И он ни к чему не обяжет учителя.

Конечно же, поздравлять преподавателя должны ученики. Родителям стоит заранее объяснить ребёнку, как это сделать лучше, какие слова сказать. Важно и само отношение родителей к поздравлению. Они должны воспринимать его, не как обязанность, а как возможность выразить уважение преподавателю за то, что он учит их ребёнка.

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