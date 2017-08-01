Как арендовать дом на Пхукете?

Многих путешественников сегодня интересует тема аренды недорогого дома на Пхукете. Не всем известна стоимость такого жилья. О способах поиска дома тоже не все знают. Есть определённые рекомендации по поводу аренды подобной недвижимости. Аренда дома в Таиланде тут. Рассмотрим некоторые советы относительно аренды хорошего дома на острове Пхукет. Они будут весьма полезны всем.

Что имеет значение?

Как известно, цена жилья на Пхукете определяется:

вашими запросами;

местоположением дома;

расстоянием до моря;

количеством спальных помещений;

наличием мебели и т. д.

Здесь можно найти дома от 10 до 200 тысяч бат. К примеру, небольшой дом, в котором будет одна спальня, как правило, располагается достаточно далеко от морской черты. Тут будет минимальное количество мебели, никакого оборудования на кухне нет.

На что обратить внимание?

Разумеется, большое значение имеет количество спален. При этом надо учитывать, что не всегда удобно находиться в доме с тремя спальными помещениями, которые очень малы. Намного более правильно будет арендовать домик, в котором будет пара просторных спален, например за 15000 бат. Аренда дома на Пхукете тут.

В том случае, если вы планируете тратить в течение месяца 15 000 бат, и в ваших планах — нахождение в Таиланде на протяжении шести месяцев, то стоит поискать хороший дом за 10 000 бат. Приобретите мебель, сохраните чеки из магазина. Иногда хозяева договариваются с туристами, зачитывая стоимость мебели в счёт арендной платы. Соответственно, приобретая недорогой диван, вы получаете возможность для экономии немалой суммы на аренде.

Помните, что хороший дом должен быть оборудован кондиционером. Его чаще всего устанавливают в спальном помещении. Если арендуется дом с несколькими спальнями, то в каждой из них должна быть климатическая техника. Как правило, вместо кондиционера в гостиной устанавливается вентилятор.

Важным фактором выбора является комплектация кухонного помещения. Наличие плиты и холодильника — весомый аргумент в пользу дома. Здесь вам могут сказать, что домик имеет кухню. На самом же деле это раковина и два подвесных шкафчика, а не нормальная кухня.

Важным условием для современного туриста является наличие интернет-подключения. Обратите внимание на этот фактор. Есть и некоторые другие особенности, которые будут иметь значение для выбора недвижимости на Пхукете. Речь идёт о полезных дополнениях, делающих отдых более комфортным. Например, это пальмы на небольшом дворе рядом с домом, мансарда с мангалом, стильные предметы мебели, жидкокристаллический телевизор.

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