Какая традиция спустя века остается самой важной для всех народов?

Традиции – вещи, которые формируют национальный колорит, отображают его историю и служат удостоверением его богатой исторической хроники. Но одна традиция есть общей для всех народов, сколь отдаленными они не были бы. Дань мертвым во все века была, пожалуй, самой священной и важной темой для людей. Усопшим строили храмы, некоторые из которых ставшие спустя время культурной ценностью страны, их хоронили с применением различных ритуальных вещей. Не имеет значение, есть ли жизнь по ту сторону, есть ли какой-то сакральный смысл, кроме того, в который мы верим. Но одно однозначно – мы всегда чтили и ценили память о погибших.

Будучи изначально столь хрупкими существами, мы старались как-нибудь компенсировать это и заглушить скорбь о потерянном человеке. Мы верили, что этот мир всего лишь лестница в другой, более радужный. В современном мире может и поредели ряды верующих в загробную жизнь людей, но отдавать дань умершим мы не перестали.

Для нашего менталитета самым популярным и привычным вариантом есть украшение места погребения крестом. Самым большим спросом все еще обладают кресты и памятники из гранита, которые можно заказать, введя в поисковик изготовление гранитных крестов. Помимо этого в ассортименте присутствует большой набор дизайнерских решений, благодаря которым священное для вас место будет выглядеть красивым и ухоженным. При желании вы, конечно же, можете заказать изделия из других видов камня, которые отличаются как внешним видом, так и устойчивостью к внешним факторам.

То есть века проходят, меняются поколения, но традиция чтить память о погибших не исчезает. Да, возможно мы стали более цивилизованными, нам больше не нужно хоронить усопшего с драгоценностями и, тем более, перевязанного бинтами. Тем не менее, похороны с использованием памятников и крестов остаются такими же, как и сотни лет назад.

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