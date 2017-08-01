Клинический анализ крови расшифровка

Показатели клинического анализа крови несут чрезвычайно важную информацию. Для постановки подавляющего большинства диагнозов требуется информация из данного вида обследования. В независимой лаборатории CMD можно сдать кровь на клинический анализ или получить расшифровку уже готового.

Что показывает клинический анализ крови?

Наша лаборатория определяет такие показатели:

Концентрация гемоглобина;

Количество эритроцитов и основные эритроцитарные индексы;

Показатель скорости оседания эритроцитов;

Величину гематокрита;

Количество лейкоцитов и лейкоцитарную формулу.

Концентрация гемоглобина имеет значение, в первую очередь, при диагностике анемий. Это белковая молекула, которая содержится внутри эритроцита и отвечает за перенос кислорода к тканям. Его недостаток может свидетельствовать о недостаточном поступлении железа в организм, избыточном расходовании железа тканями, явном или скрытом кровотечении и других патологических состояниях.

Эритроцитами называются красные «кровяные тельца», наиболее многочисленный пул клеток. Именно они осуществляют обмен кислорода в организме при помощи молекул гемоглобина. Эритроциты обогащаются ценным газом, проходя сквозь капилляры легких, и отдают его клеткам эффекторных органов.

Концентрация гемоглобина, количество эритроцитов в литре крови, индексы, определяющие функциональную способность и другие особенности красных кровяных клеток – все эти показатели существенно отличаются у разных людей в зависимости от возраста, пола и других факторов. Чтобы правильно трактовать цифры, полученные в анализе, требуются клинические знания и опыт врача.

Лейкоциты, или «белые кровяные тельца», – это клетки иммунного ответа, которые обеспечивают защиту организма во время инфекционных заболеваний, интоксикаций, при попадании инородных тел и в других ситуациях. Эти клетки отличаются друг от друга по внешнему виду и функциям, которые реализует каждая из разновидностей. Соотношение различных видов лейкоцитов строго пропорционально и называется лейкоцитарной формулой. Изменение правильных пропорций отдельных её составляющих так же свидетельствует о патологическом процессе, как и изменение общего числа «белых» клеток.

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