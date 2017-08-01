Самые лучшие фильмы MARVEL за последние годы

Не секрет, что фильмы студии MARVEL пользуются огромной популярностью среди всех слоев общества. Если раньше это была прерогатива исключительно фанатов комиксов, то сейчас они настолько завоевали хорошую репутацию, что их смотрят все без исключений. И подростки, и взрослые без ума от всех супер героев.

Но какие фильмы MARVEL считаются самыми лучшими? Несомненно, даже у них бывают взлеты и падения, хотя в любом случае на каждое произведение найдется свой ценитель. Но никому не секрет, что любителей фильма стражи галактик слишком много, чтоб этого не заметить. Это лучшее произведение, которое сумело прыгнуть выше себя самого и удивить, а также покорить сердца многих людей. А еще на днях вышла вторая часть, которая ничем не уступает первой, поэтому, введя в поисковую строку запрос — Стражи Галактики 2 онлайн, вы сможете насладиться ею.

Не мало шума в свое время создал и Доктор Стрэндж, который был уникальным и необычным проектом. Но это ему не помешало занять первые строчки всех рейтингов, чего он, несомненно, заслуживает. Очень интересно наблюдать за действиями Бенедикта Камбербэтча, который отлично вжился в роль, хоть и не снимался ранее в фильмах подобного жанра.

Неожиданной презентацией стал фильм Логан, который является неким «а что, если» и не есть прямым продолжением Людей Икс. Хью Джекман выглядит очень обаятельно и убедительно в роли старого росомахи, который хочет завязать со своей работой и пожить обыкновенной жизнью.

Ну и изюминкой в нашем списке будет фильм с красным парнем «Дедпул». Это долгожданная экранизация о простом парне, который стал жертвой несчастного случая и решил покончить со своей обычной жизнью, став супер героем. Моментами забавный и смешной, но в то же время такой обаятельный и динамичный фильм, который смотрится на одном дыхании, запал в сердца, как кинокритиков, так и обычных зрителей.

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