Первые признаки беременности: как понять, что девушка беременна?

Первый триместр беременности является очень важным в жизни не только женщины, но и ребеночка. Как ни странно, обычно он протекает незаметно, а будущим мамочкам остается только искать в себе первые признаки зарождения жизни внутри. Самыми точными признаками беременности являются две полоски на тесте и отсутствие менструации, однако есть еще ряд признаков, которые помогут определить ваше положение, и именно о них мы вам сегодня расскажем.

Как узнать о беременности на ранних сроках

Женский организм начинает подавать сигналы о беременности довольно рано, главное – их вовремя заметить. Любое аномальное ощущение может говорить вам об этом, от тяжести в области матки до обостренного чувства голода. Однако не стоит к этому относиться фанатично, так как вторичные признаки не дают стопроцентную гарантию беременности. Не стоит забывать, что беспокоят они не всех, но большую часть.

Самая большая вероятность забеременеть у женщины в середину месячного цикла, но в случае сильного стресса или дисбаланса гормонов овуляция может задержаться. Определить, беременны ли вы, сразу после нее нельзя, для этого должно пройти хотя бы пара недель.

Спустя какое количество суток и как проявляется токсикоз

После секса выявить беременность можно примерно через десять дней. Именно через такой срок оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется в матке, и начинается изменение работы организма и гормональный фон. Отталкиваясь от особенностей конкретного организма, через 12-15 дней начинается токсикоз. Вторичные признаки чаще всего проявляются за 5 дней до менструации, и доверять им полностью нельзя.

Предменструальные признаки беременности:

Недомогание. Женщина ощущает себя как при простуде, при том, что ярких симптомов болезни нет. Замечается регулярная сильная усталость.

Ненормальная эмоциональность. Резкие перепады настроения. Такое можно заметить только у девушек, склонных к эмоциональным всплескам.

Сонливость, чуткий сон. Ощущение постоянного недосыпания является косвенным ощущением беременности. Невозможность уснуть долгое время также относится к этому пункту.

Изменение сексуальности. Либидо очень переменчиво. Первые признаки возможно заметить уже на второй неделе беременности.

Еще больше важной и интересной информации касаемо ранних сроков беременности вы можете найти здесь https://www.beremennost.ru/couple/priznaki-beremennosti.html .

Статьи по теме