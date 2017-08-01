Утро без похмелья: лучшие средства для лечения

Алкоголь – отличный способ расслабится, снять усталость и стресс после тяжелого рабочего дня. Трудно представить какое-либо торжество без горячительных напитков. Бокал шампанского давно укрепился в сознании многих как главный символ новогодних праздников, свадебных церемоний, выпускных и юбилеев.

Небольшая доза хмельного напитка может легко поднять настроение или же стать первым шагом к испорченному вечеру, а точнее утру. Ведь вас может сразить злейший враг любителей спиртного – похмельный синдром.

Лучшее оружие против похмелья

Понять, что вы стали жертвой, несложно. Общая слабость, раздражительность, головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота – главные признаки бурного веселья. Устранить их достаточно сложно, особенно если под рукой нет волшебного Алко-зельцера. Тем не менее, существует множество народных способов облегчить неприятные симптомы. Наши предки хорошо знали, как быстро избавиться от похмелья:

Небольшое количество качественного алкоголя – самый простой и эффективный способ избавиться от основных симптомов похмельного синдрома.

Водные процедуры, среди которых контрастный душ и прохладная ванна, быстро приведут вас в чувство. Посещение классической бани также пойдет на пользу, если вы запасетесь освежающими напитками (морс, квас, чай). От похода в сауну лучше вовсе отказаться. Сухой пар только навредит обезвоженному организму.



Безалкогольные напитки, такие как рассол, различные кислые соки и настои нормализуют водно-электролитный баланс, стимулируют обменные процессы, способствуют выведению из организма токсинов, тонизируют сосуды. Поскольку похмелье вызывает сильное обезвоживание, важно употреблять как можно больше жидкости, особенно воды.

Продукты питания также помогут побороть похмельный синдром. Горячий куриный бульон считается идеальным завтраком после застолья. Он богат полезными веществами, необходимыми для быстрого восстановления организма. Овсяная каша стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, а фрукты с йогуртом нормализуют давление и помогут справиться с интоксикацией.

Ароматические вещества чудесно помогут скрыть перегар. Полностью избавится от неприятного запаха изо рта невозможно до определенного периода, даже если вы будете чистить зубы каждые полчаса. Сделать же дыхание более свежим можно. Помогут вам в этом кофейные зерна, мускатный орех, листы мяты, петрушка.

Нет ничего плохого в употреблении качественного алкоголя в умеренном количестве. Но злоупотребление спиртным чревато серьезными последствиями. И похмелье – это не самое страшное.

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