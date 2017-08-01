Как стать звездой?

У каждого из нас есть свой любимый певец или певица, и каждый, наверняка, мечтает, чтобы любимый артист спел песню только для него или хотя бы про его жизненную историю. При этом, вряд ли кто-то откажется от того, чтобы самому стать этим известным исполнителем. Что же, время мечтам сбываться. В наше время все это стало возможным для всех желающих. На сайте https://hitlib.com/newsong/ вы сможете получить желаемое. Для вас напишут песню под заказ, а, если возникнет желание, то даже снимут клип для вашего произведения искусства.

Выглядит процесс заказа песни достаточно просто. Вы описываете свои пожелания, вам перезванивают и уточняют подробности и детали. После оценивается стоимость работ и осуществляется заключения договора. Вы оплачиваете выполненную работу, и сотрудники отправляют вам музыкальный файл на электронную почту. В итоге вы получаете свою песню, отдельно все инструментальные и вокальные партии, минусовку, полностью сведенную песню. С этим материалом можно и сцену покорять, и радио эфиры.

Стоит подметить, что песни сочиняют на заказ только на трех языках: английском, русском, украинском. Но, этого вполне достаточно, чтобы завоевать отечественный шоу-биз.

Помимо написания песни на заказ, сотрудники этой компании могут доработать вашу песню. К тому же специалисты могут перевести слова вашей песни на другой иностранный язык (например, английский). Так на свет появится ваша маленькая песенная история.

А, чтобы вы могли ещё больше заинтересовать людей, и заработать целую армию фанатов, команда готова снять для вас клип. Кстати, вы знаете, что съемка клипа – это самый верный способ собрать десятки тысяч лайков и миллионы просмотров? Вы можете для съёмки клипа предложить свой сценарий, а можете заказать его написание опытным профи. Они подберут вам образ, локации, если необходимо найдут актёров для клипа… На самом деле, съёмки такого удовольствия вполне доступная услуга. Более того, вкладывая в своё развитие, вы скоро сможете зарабатывать на своей популярности.

Стать звездой сегодня проще простого, если обратиться к тем, кто зажигает эти звёзды.

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