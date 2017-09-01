Чому родимки можуть бути небезпечними для нашого здоров’я

Кожна людина є власником певної кількості родимок, які можуть не заважати і не впливати на здоров’я. Однак, якщо бути неуважним і пропустити «момент ікс», то може статися необоротне і непомітна родимка на шкірі стане передвісником ракового захворювання.

Родимки на тілі не завжди цікава особливість зовнішності. Вони можуть заважати носити одяг, можуть стати нав’язливою ідеєю і, навіть, викликати рак шкіри. Тому, якщо ти помітила на своїй шкіри невелику родимку, то з нею варто бути гранично уважною, а в разі її збільшення або зміни зовнішнього вигляду, негайно звернутися до дерматолога.

Регулярні відвідування дерматолога, особливо в тому випадку, коли на твоєму тілі виявлено підозрілу родимку просто обов’язкові. Якщо ти не знала, де можна перевірити родимки і який лікар перевіряє родимки, то давай розберемося в цьому важливому питанні.

Чим небезпечні родимки?

Родимка (або невус) — це пігментні утворення на шкірі. Вона має в своєму складі меланін і меланоцит, знаходиться практично у кожної людини на шкірі (в більшій чи меншій кількості). Однак, родимки розрізняються, як безпечні, так і небезпечні утворення, які можуть викликати рак.

Безпечні родимки

Безпечні родимки (невуси) виглядають, як плоска пляма, найчастіше коричневого або чорного кольорів. Такі родимки або не народжуються зовсім, або з’являються, але в незначних кількостях. За розміром вони не перевищують розмір гумки олівця. Цікавий факт, якщо на родимці росте волосся, вона має чіткі межі, постійний колір, симетричність і діаметр близько 6 мм, то вона безпечна.

Небезпечні родимки

Визначити на око небезпечний невус досить складно. Варто забити тривогу, якщо твоя звична родимка трохи змінилася в розмірах або змінила колір. Головними ознаками небезпечної родимки є:

Асиметричність. Щоб зрозуміти симетрична чи родимка, то розділіть візуально пляму на дві половини. Якщо вони будуть не однакового розміру, то варто почати турбуватися.

Краї родимки. У здорової родимки рівні однакові краю, небезпечний невус має або нечіткі обриси, або занадто стрімкий контур. Колір. Якщо родимка змінила колір, то варто звернутися на діагностику до дерматолога.

Діаметр 6-8 мм. Якщо розмір родимки трохи більше, то це може бути не небезпечно. Але все одно варто звернутися до дерматолога в разі, коли родимка збільшилася.

Як з’являються небезпечні родимки

Важко передбачити, коли твоя маленька родимка може стати раковим утворенням, проте, дерматологи стверджують, що є деякі причини, які можуть «розбудити» онкологічне захворювання. Важливо розуміти (і стежити), що більшість родимок з’являються на нашому тілі до 25 років.

По-перше, за це відповідає генетична схильність і ряд інших чинників.

Ультрафіолет. Агресивна сонце, сильний загар Наситив шкіру меланіном, що може привести до його «викиду», тобто появи нових родимок.

Інфекційні, вірусні захворювання або укуси комах. Вважається, що ці фактори, також, впливають на появу невусів.

Гормони. Занадто різка і сильна гормональна активність може «викинути» велику кількість родимок на шкірі за досить короткий період.

Так, якщо ти помітила на своєму тілі кілька родимок, які підозріло себе ведуть, то варто звернутися до лікаря і пройти діагностику і при потребі видалення родимок. У Києві можна видалити родимку за допомогою лазера, завдяки чому це відбувається без болю та не лишає рубців. Для прикладу, в клініці «LaserOne» http://laserone.com.ua/neoplasm_removal/ для видалення родимок використовують сучасне обладнання що гарантує якість проведення цієї процедури.

Види діагностики

Існує кілька видів діагностики родимок, які проводять лікарі-дерматологи. Слід звернутися до лікаря і вибрати відповідний для себе спосіб, але краще знати про них заздалегідь. Адже, хто обізнаний, той озброєний.

Дерматоскопія — це дослідження шкірних утворень. Воно проводиться без операційного втручання, але дає можливість провести діагностику ранньої стадії меланоми, дізнатися доброякісна або злоякісна родимка знаходиться на нашому тілі. Цікаво те, що проводити дерматоскопію почали не так давно, останні кілька років. До цього, дізнатися все про новоутворення на шкірі можна було тільки за допомогою хірургічного видалення.

Загальний клінічний огляд

Дерматолог може провести загальний огляд шкірного покриву пацієнта, окремих областей шкіри, де можуть знаходиться (або перебувають) підозрілі новоутворення. Серед таких утворень можуть бути атипові родимки, передраковий процес, меланома, рак шкіри.

Зазвичай, під час огляду використовується спеціальні збільшувальні лупи з поляризованим світлом для чіткого усвідомлення змін.

Цифровий аналіз родимки і спостереження за нею в динаміці

Цифровий аналіз родимки дозволяє регулювати і контролювати стан родимок на протязі довгого періоду. Це зручно в тому випадку, коли у пацієнта спостерігається велика кількість родимок.

Біопсія шкіри

Біопсію призначають в разі, коли родимка виглядає дуже підозріло, а показання до біопсії визначаються під час дерматоскопічного обстеження. Це не небезпечна і не складна процедура, проводиться за допомогою спеціального інструменту для біопсії мод місцевим анестетиком в повній стерильності. Цей метод забезпечує повну діагностику.

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