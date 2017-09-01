Играть в казино Вулкан на бонусы без первого взноса

Игроки по-разному воспринимают бонусы. Одним они нравятся, а другие относятся к ним недоброжелательно и никогда ими не пользуются. Но все же бонусы в казино считаются выгодными и привлекательными поощрениями, ими с удовольствием пользуются те, кто заинтересован подольше находиться в игре и получать крупные выигрыши. Играть в казино на бонусы без первого взноса – это важный момент при выборе заведения для многих новичков.

Бонусные баллы

Бонусные баллы – это тоже один из поощрительных видов политики казино. Они начисляются за активность в игре. Это значит, что игрок должен зарегистрироваться на сайте клуба и начинать игру на деньги. Вот когда начинается процесс пополнения счета, тогда и происходит начисление игровых баллов или очков. От суммы пополнения будет зависеть и количество бонусов. Один игровой балл обычно равен 170 рублям, но могут быть и другие значения. Игрок всегда видит состояние бонусного счета на странице.

Преимущества баллов

• Чем больше баллов у игрока, тем выше его статус. Высокий статус наделяет игроков особыми привилегиями и дает новые возможности.

• Баллы можно конвертировать по курсу казино. Чем больше таких комп-поинтов у игрока, тем выгодней курс обмена.

• Оказывают иногда незаменимую помощь в игре. Дают возможность игроку воспользоваться ими и отыграться.

В игре такие баллы смогут не только помочь, но и удвоить выигрыш, если воспользоваться подарком от казино Вулкан в виде «удвоения баллов». При активации данного подарка игрок может получить в два раза больше баллов (комп-поинтов), если игра продлится не меньше 2-х часов.

Такие условия довольно распространенные в казино Вулкан. В иных игорных заведениях можно получить поощрение в виде пригласительного билета на ужин в ресторан.

Но получить такие баллы бывает непросто, стоит постараться игроку, а иногда и просидеть за игрой достаточное количество времени. Но все равно приятно их получать и играть в казино на бонусы без первого взноса.

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