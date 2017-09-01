Хитмен от Микрогаминг – лучший остросюжетный слот

Нередко сюжеты культовых кинокартин берутся разработчиками гемплеев и азартного софта в основу для создания игрового сюжета. Так, создатели игровых продуктов от компании Микрогаминг решили попробовать поэкспериментировать с образом Хитмена. Результатом их экспериментов стал игровой остросюжетный слот, познакомиться с которым все желающие могут вот тут.

Даже если вы не смотрели культовое кино (попробуйте исправить эту ошибку в ближайшие выходные), достаточно будет ознакомиться с простой и понятной инструкцией к слоту, изучить его главные игровые символы, и вы сможете чувствовать себя уверенно в демо режиме игры. Когда же со временем к вам придёт опыт, и вы захотите рискнуть – у вас будет возможность попробовать с помощью Хитмена сорвать крупную сумму Джек-пота. В любом случае, мега удовольствие от игры в этот слот вам будет гарантированно.

Кстати, по мнению специалистов, у этого слота есть все шансы стать одним из самых популярных и любимых, и вытеснить с игрового поля другие подобные варианты автоматов. Отличная графика, увлекательный сюжет, который захватывает с первой же секунды, и делает слот похожим не просто на игровой автомат, где выигрывают деньги, а на полноценную компьютерную игру, две панели управления, возможность увеличить свою ставку – всё это заслуживает внимания и самых высоких оценок. Поэтому, не упускайте возможность приобщиться к миру шпионов, супергероев в очередной разработке компании Микрогаминг. Будет интересно – можете в этом не сомневаться.

При этом, выбор обозначения дикого символа в данном слоте – отнюдь, не случаен. Попробуйте догадаться, кто или что может выступать в его роли. Конечно же, это персонаж наёмного киллера. Вот только его появление на экране слота сулит вам не проблемы, а хорошую прибыль.

Если вы считаете, что переросли примитивные фруктовые слоты и банальную тематику прочих азартных приложений, попробуйте открыть для себя новый мир азарта, с элементами остросюжетного экшена и крупным выигрышем в перспективе.

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