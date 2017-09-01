Как правильно настроить гитару

Увлекаетесь музыкой? Играете на гитаре? Недавно приобрели современный инструмент и теперь хотели бы его правильно настроить? Что же, в этом случае вам пригодится тюнер для гитары. Имея его, вы сможете обойтись без помощи специалистов, и самостоятельно провести настройку музыкального инструмента. Кстати, это позволит вам его лучше узнать, и добавит несколько очков к вашему послужному списку опытного музыканта. Ведь, уметь настраивать гитару, если вы играете на ней, вы просто обязаны.

Что представляет собой тюнер и где его приобрести? Тюнерами называют специальные приборы, имеющие дисплей или механическую стрелку, как альтернатива – светодиодную шкалу или же комбинированный вариант. В процессе настраивания эти индикаторы сигнализируют музыканту, насколько чистый звук извлекается из его инструмента, и насколько он соответствует той ноте, которой должен соответствовать. Натягивая или отпуская струну, музыкант может добиться того, чтобы индикатор показывал нужный результат. В итоге остаётся просто зафиксировать струну в таком положении.

Насколько точно можно с помощью тюнера настроить гитару? Специалисты говорят о максимальном уровне точности. Во-первых, в этом деле вы полагаетесь не только на свой музыкальный слух, но и на показатели независимого точного прибора. Во-вторых, таким образом вы можете настраивать каждую струну отдельно, равняясь на показатели тюнера, а не на звучание предыдущей струны. Как правило, когда в процессе настройки гитары музыканты полагаются не на тюнер, а на свой слух, в итоге у них получается большая погрешность и отклонение от нормы звучания, а сама гитара звучит фальшиво. И если инструмент будет звучать дуэтом с правильно настроенной под тюнер гитарой, то между гитарами будет слышен диссонанс.

Что касается того, где лучше приобретать тюнер для гитары, то учитывая специфику прибора и его предназначение, лучше отдать предпочтение специализированным музыкальным магазинам или точкам продажи подобных аксессуаров и вещей для музыкантов. В этом случае вы сможете не переживать о качестве прибора и о его оригинальности.

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