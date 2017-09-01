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Квест, как вариант корпоратива

Квест, как вариант корпоратива Специалистами доказано, что ничто не сплачивает так коллектив, как совместное проведение досуга. То, сколько часов вместе вы проводите на работе, при этом не принимается в счёт. Если же коллектив умеет дружно и весело проводить время вне работы – значит и рабочие процессы будут протекать намного эффективнее, не будет наблюдаться эффект «подсиживания» между коллегами, и в общем в коллективе будет царить здоровая рабочая обстановка. Это касается как молодых компаний, где штат сотрудников подбирался с нуля, так и коллективов, которые работают в одном офисе, бок обок, ни один год. Дружить должны уметь все.

Однако, для того, чтобы корпоративный праздник или вечеринка не превратились в банальную пьянку, и гостям праздника не было скучно, стоит подумать о том, чтобы у корпоратива был сценарий, идея, цель… Как правило, брать на себя эту задачу по организации праздника особо никто не хочет, так как все участники штата хотят отдохнуть на равных. Поэтому в этом случае самым правильным будет обратиться за помощью к тем, кто умеет организовывать праздники и знает, как это сделать незабываемо.

Так, к примеру, если вы уже начинаете раздумывать над тем, как вы будете проводить новогодний корпоратив (как известно, сани стоит начинать готовить летом), вам стоит детальнее изучить предложения компании Exit Games. Вместо банального и скучного застолья, она предлагает вашему коллективу принять участие в… квесте. Это такая игра для взрослых, у неё есть тематический сюжет, поставлены задачи, с которыми команда игроков должна справиться за определенное время.

На Западе практика квестов, как вариантов проведения корпоративов и праздников, весьма популярна. Наши же соотечественники только открывают для себя все преимущества такой увлекательной игры для взрослых.

Несколько вариантов тематических сценариев позволят выбрать, в какой квест будет играть ваша команда. Всё остальное – организацию квеста, обеспечение необходимыми для игры атрибутами, аксессуарами, на себя возьмёт организатор квеста. Если же добавить к этому, что стоимость участие в квесте с человека вполне доступная, то в итоге ваш корпоративный квест обойдётся вам не очень дорого, при этом все останутся довольны таким необычным корпоративом.

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