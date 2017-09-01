Квест, как вариант корпоратива

Специалистами доказано, что ничто не сплачивает так коллектив, как совместное проведение досуга. То, сколько часов вместе вы проводите на работе, при этом не принимается в счёт. Если же коллектив умеет дружно и весело проводить время вне работы – значит и рабочие процессы будут протекать намного эффективнее, не будет наблюдаться эффект «подсиживания» между коллегами, и в общем в коллективе будет царить здоровая рабочая обстановка. Это касается как молодых компаний, где штат сотрудников подбирался с нуля, так и коллективов, которые работают в одном офисе, бок обок, ни один год. Дружить должны уметь все.

Однако, для того, чтобы корпоративный праздник или вечеринка не превратились в банальную пьянку, и гостям праздника не было скучно, стоит подумать о том, чтобы у корпоратива был сценарий, идея, цель… Как правило, брать на себя эту задачу по организации праздника особо никто не хочет, так как все участники штата хотят отдохнуть на равных. Поэтому в этом случае самым правильным будет обратиться за помощью к тем, кто умеет организовывать праздники и знает, как это сделать незабываемо.

Так, к примеру, если вы уже начинаете раздумывать над тем, как вы будете проводить новогодний корпоратив (как известно, сани стоит начинать готовить летом), вам стоит детальнее изучить предложения компании Exit Games. Вместо банального и скучного застолья, она предлагает вашему коллективу принять участие в… квесте. Это такая игра для взрослых, у неё есть тематический сюжет, поставлены задачи, с которыми команда игроков должна справиться за определенное время.

На Западе практика квестов, как вариантов проведения корпоративов и праздников, весьма популярна. Наши же соотечественники только открывают для себя все преимущества такой увлекательной игры для взрослых.

Несколько вариантов тематических сценариев позволят выбрать, в какой квест будет играть ваша команда. Всё остальное – организацию квеста, обеспечение необходимыми для игры атрибутами, аксессуарами, на себя возьмёт организатор квеста. Если же добавить к этому, что стоимость участие в квесте с человека вполне доступная, то в итоге ваш корпоративный квест обойдётся вам не очень дорого, при этом все останутся довольны таким необычным корпоративом.

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