Які літні сукні для дівчаток біли модними 2017-го

Головні критерії вибору літнього плаття для дівчинки, як дошкільного, так і шкільного віку — незмінні комфорт і стиль. У моді моделі з вільним кроєм з ніжних дихаючих тканин і дизайнерським підходом, прихованим за видимою простотою силуету і обробки.

Фасон і тканини суконь — по п’ятах дорослої моди

Дизайнерські колекції для дорослих побудовані на моделях простого А-силуету. Дитячі сукні повторюють дорослі майже без змін. Моделі також мають приталений вид, фантазійний, що не обмежує рухів поділ. Юним модницям в таких нарядах комфортно, крім того, вони себе почувають модними, легкими, жіночними і елегантними.

Тендем комфорту і стилю відбилася і у виборі тканин для суконь 2017 року. Дизайнери зробили ставку на натуральні матеріали з мінімальним додаванням еластану і не прогадали — батьки маляток оцінили такий підхід. Поєднання тканин дозволяє доїтися відмінною посадки по фігурі, гарантуючи легкість під час навіть самих активних рухів.

Вибір кольору — справа смаку і моди

«Дорослі» тенденції щодо колірної гами торкнулися і відтінків літніх суконь для дівчаток. Це такі ж соковиті кольори з фруктовими відтінками, які можна однаково успішно носити як кожен день, так і у свята. В тренді і наряди насиченого бірюзового кольору, а також ніжні моделі пастельних тонів, які більше підходять для урочистих подій.

Принти та декор — дизайнерська фантазія без обмежень

Прості і зручні моделі дизайнери постаралися в цьому сезоні прикрасити стильними принтами з мультяшними героями для самих маленьких, витонченими малюнками для дівчаток постарше. Малятка звернуть увагу на сукні з такими героями як Смішарики, Кітті, Русалочка, тоді як тінейджери не зможуть пройти мимо витончених метеликів, бутонів квітів, морозива в вафельних ріжках у вигляді принтів на тканині. Вибирати модні моделі суконь найзручніше онлайн в інтернет магазині дитячого одягу. Плаття для дівчаток можна вибрати і купити в інтернет-магазині «Мамина деточка» на сторінці https://detochka.com.ua/catalog/platya/.

Як і раніше актуальні «клітка» і «горох», цікаві поєднання в моделях з принтом тільняшки.

Бонус від дизайнерів в цьому сезоні — романтичні моделі з креативним декором. Це сукні з мереживними комірами і манжетами, воланами, вишивкою та аплікацією. Яскраво і стильно виглядають сукні з джинсової тканини простого крою з зручними місткими кишенями і декоративною відстрочкою.

Джинсові наряди актуальні як в класичному темно-синьому кольорі, так і в яскравих кольорах, в тому числі з оригінальною вишивкою на подолі, в області грудей або спини в поєднанні з мереживом.

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