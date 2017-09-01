Где заказать музыку для кафе и ресторанов?

Фоновая музыка для кафе, как и для любого другого типа заведения, очень важна, ведь именно она помогает создать правильную атмосферу, которая будет способствовать более длительному пребыванию посетителей и, соответственно, заказу большего количества блюд. Этот маркетинговый элемент так же важен для успеха бизнеса, как, например, уютный интерьер или вкусные блюда.

Музыка для кафе должна выбираться в зависимости от целого ряда особенностей заведения:

политика, задачи и специфика;

меню, стиль обстановки и дизайн интерьера;

возраст, социальный статус и предпочтения основной массы посетителей;

отличия от конкурентов.

Если трек-лист будет составлен в соответствии с вышеперечисленными правилами, фоновая музыка для ресторана окажет существенное влияние на успех вашего бизнеса: поможет привлечь новых клиентов, повысить лояльность уже имеющихся и увеличить прибыль заведения. Она станет важной частью маркетинга и поможет создать неповторимый имидж заведения, выделив его из ряда конкурентов.

Однако даже если аудиоконтент подобран грамотно, необходимо своевременно его обновлять, т. к. в противном случае музыка быстро надоест.

Основные требования к музыке для ресторана

В заведении любого типа должна использоваться исключительно легальная фоновая музыка. Это значит, что ее использование в коммерческих целях должно быть официально разрешено праовобладателями. Лицензионная фоновая музыка для заведения может быть получена путем выплаты авторских отчислений одним из способов:

договоренность напрямую с правообладателем музыки;

оплата авторского вознаграждения через одну из организаций: РАО или ВОИС;

договор с одной из фирм, которая занимается аудиомаркетингом.

Если использовать музыку без получения разрешения на это ее правообладателя, то велика вероятность того, что вам будет предъявлен серьезный штраф, оплата которого значительно превысит сумму авторских отчислений.

Самый удобный способ приобрести музыку без выплат РАО и ВОИС для кафе — заключить соглашение с компанией, оказывающей аудиобрендинговые услуги. В этом случае вам не придется лично решать вопросы с выплатой авторских отчислений, т. к. право на коммерческое использование музыки уже получено. Также вам помогут с выбором техники для воспроизведения треков и ее настройкой. Специалисты проследят за тем, чтобы качество проигрывания музыки было высоким. Также они займутся своевременным обновлением плейлиста.

Фоновая музыка — важная составляющая образа заведения. Уделите ей достаточно внимания, и она принесет вашему бизнесу максимум пользы.

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