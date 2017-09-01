Складские штабелеры

Далеко не все потенциальные владельцы грузовой техники разбираются, в чем отличие разных его видов.

Штабелер — это мачтовая грузовая платформа, при которой оператор, как правило, идет позади. Ричтрак можно рассматривать как разновидность штабелера для поднятия грузов на большую высоту и с большим спектром действия.

Ричтрак

Ричтраки (Reach Trucks) — высотный штабелер работы в узких проходах, специально предназначены для хранения и извлечения паллет.

Они состоят из аутриггеров и телескопической мачты, которые позволяют операторам поднимать нагрузку, а затем втягивать ее над аутригерами. Эти машины не очень подходят для погрузки и разгрузки грузовых автомобилей или для быстрого перемещения грузов на большие расстояния.

Существует ряд факторов, определяющих тип ричтрака, который подходит для вашей работы, и, конечно же, не в последнюю очередь сумма денег, которую вы хотите потратить. Ниже приведен список наиболее важных соображений и фактов, которые необходимо установить для себя:

Физические размеры и характер товаров, подлежащих снятию и перемещению; являются ли они паллетами или неупакованными товарами.

Если товары расположены на паллетах то какой тип поддона (ов) используется.

Вес самого тяжелого предмета.

Высота, на которую вам нужно поднять товар.

Высота стеллажей для поддонов, высота полки, высота подъема транспортного средства или высоты других точек погрузки / разгрузки.

Как часто эта операция будет проводиться в течение рабочего дня.

На каком расстоянии ричтрак должен передвигаться и есть ли какие-либо ограничения.

Какой тип пола на складе.

Будут ли использоваться машины в неблагоприятных условиях, например: влажные, коррозионные, гигиенические, строгие, плохие.

Существуют ли ограничения по высоте и ширине, которые необходимо учитывать, например: дверные проемы, верхние препятствия, потолки.

Штабелер

Штабелеры используются для обработки грузов, которые упаковываются или укладываются в позиции низкого уровня, в складских помещениях.

Их часто называют укладчиками, вилочными погрузчиками, гидравлическими штабелерами, пешеходными штабелерами, самоходными грузовиками, ручными штабелерами, ручными гидравлическими штабелерами, и этот список продолжается! В основном, это небольшие вилочные погрузчики.

Они поднимают и перемещают поддоны с товарами от точки к точке и обычно используются на фабриках и на складах товаров.

Некоторые модели часто используются для перемещения товаров без поддонов, таких, как детали машин, коробки, катушки проводов, но тогда их обычно необходимо оснастить платформой вилочного захвата или подъемным приспособлением в соответствии с нагрузкой.

Они охватывают широкий ассортимент подъемного оборудования от ручных гидравлических или ручных лебедок, до электрических самоходных машин вплоть до более сложных моделей.

По инфомации с сайта www.belpromimpex.by

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