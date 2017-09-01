Складские штабелеры
Далеко не все потенциальные владельцы грузовой техники разбираются, в чем отличие разных его видов.
Штабелер — это мачтовая грузовая платформа, при которой оператор, как правило, идет позади. Ричтрак можно рассматривать как разновидность штабелера для поднятия грузов на большую высоту и с большим спектром действия.
Ричтрак
Ричтраки (Reach Trucks) — высотный штабелер работы в узких проходах, специально предназначены для хранения и извлечения паллет.
Они состоят из аутриггеров и телескопической мачты, которые позволяют операторам поднимать нагрузку, а затем втягивать ее над аутригерами. Эти машины не очень подходят для погрузки и разгрузки грузовых автомобилей или для быстрого перемещения грузов на большие расстояния.
Существует ряд факторов, определяющих тип ричтрака, который подходит для вашей работы, и, конечно же, не в последнюю очередь сумма денег, которую вы хотите потратить. Ниже приведен список наиболее важных соображений и фактов, которые необходимо установить для себя:
- Физические размеры и характер товаров, подлежащих снятию и перемещению; являются ли они паллетами или неупакованными товарами.
- Если товары расположены на паллетах то какой тип поддона (ов) используется.
- Вес самого тяжелого предмета.
- Высота, на которую вам нужно поднять товар.
- Высота стеллажей для поддонов, высота полки, высота подъема транспортного средства или высоты других точек погрузки / разгрузки.
- Как часто эта операция будет проводиться в течение рабочего дня.
- На каком расстоянии ричтрак должен передвигаться и есть ли какие-либо ограничения.
- Какой тип пола на складе.
- Будут ли использоваться машины в неблагоприятных условиях, например: влажные, коррозионные, гигиенические, строгие, плохие.
- Существуют ли ограничения по высоте и ширине, которые необходимо учитывать, например: дверные проемы, верхние препятствия, потолки.
Штабелер
Штабелеры используются для обработки грузов, которые упаковываются или укладываются в позиции низкого уровня, в складских помещениях.
- Их часто называют укладчиками, вилочными погрузчиками, гидравлическими штабелерами, пешеходными штабелерами, самоходными грузовиками, ручными штабелерами, ручными гидравлическими штабелерами, и этот список продолжается! В основном, это небольшие вилочные погрузчики.
- Они поднимают и перемещают поддоны с товарами от точки к точке и обычно используются на фабриках и на складах товаров.
- Некоторые модели часто используются для перемещения товаров без поддонов, таких, как детали машин, коробки, катушки проводов, но тогда их обычно необходимо оснастить платформой вилочного захвата или подъемным приспособлением в соответствии с нагрузкой.
- Они охватывают широкий ассортимент подъемного оборудования от ручных гидравлических или ручных лебедок, до электрических самоходных машин вплоть до более сложных моделей.
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