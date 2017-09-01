Как и что дарить мужчинам?

Кто сказал, что сильная половина человечества равнодушна к подаркам и сюрпризам? На самом деле, мужчинам также приятно получать сюрпризы и презенты, как и женщинам. Вот только главное, чтобы сам подарок мог угодить тому, кому вы собираетесь его преподносить. Для этого специалисты рекомендуют учитывать ряд важных моментов. Обязательно учитывайте возраст мужчины. Дарить несерьёзные подарки солидному мужчине – не слишком правильно. Аналогично, слишком серьёзный подарок – вряд ли сумеет по достоинству оценить подросток или парень, принадлежащей к категории молодежи. Прежде, чем остановить свой выбор на том, что подарить мужчине, обязательно уточните круг его интересов. У мужчин очень часто бывают самые разнообразные виды хобби. И если вы подарите тематический подарок, который сможет перекликаться с его хобби и увлечением – в глазах мужчин вы поднимитесь на несколько ступенек выше по лестнице мужского восприятия. Так, рыбаку можно подарить новые удочки. Охотнику — преподнести что-нибудь для охоты. Туриста порадует новая палатка или каремат. А вот нумизмат обрадуется новому экземпляру для своей коллекции.

Не забывайте также и о том, что для мужчин не бывает банальных подарков. Напротив, чем они рациональнее, чем прощу им найти применение и использование – тем это больше нравится мужчине.

Стоит ли упаковывать подарок для мужчины в красивую подарочную бумагу? А, кто сказал, что нет? К тому же, преподнося такой презент, завернутый в подарочную бумагу, вы поддерживаете до последнего момента интригу. А мужчины в душе это те же маленькие дети, которые обожают разгадывать секреты и тайны. Так что, от распаковки подарка ваш мужчина получит не меньше удовольствия, чем от самого подарка.

Стоит ли искать особый повод, чтобы сделать подарок представителю сильного пола? И хотя специалисты по отношениям говорят, что баловать мужчин подарками не стоит, всё-таки иногда сделать приятное своей второй половинке, подарив ей сюрприз – отличное начало для нового этапа отношений, способ примирения и просто очередная возможность продемонстрировать свою любовь.

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