На что обратить внимание при выборе перчаток для бокса?

Вес перчаток для бокса

Выбор боксерских перчаток строится на многочисленных факторах. Поговорим об основных из них, которые помогут Вам приобрести качественные, практичные и оптимальные по цене изделия.

Первое, на чем следует заострить внимание – масса боксерских перчаток. Этот фактор измеряется в унциях и зависит от Вашего пола, возраста, весовой категории, а также уровня мастерства. К примеру, детям до 8 лет не стоит переступать черту в 6 унций, а подросткам 10-12 лет – 8 унций. То же самое касается девушек-новичков – приступать к тренировкам по боксу лучше всего в перчатках весом 8 унций. Постепенно, совершенствуя уровень своего мастерства, Вы сможете обзавестись более тяжелыми изделиями.

Еще одним важным критерием является уровень Вашей подготовки. В профессиональном спорте все конкретно – боксер должен использовать перчатки весом не менее 10-12 унций. В любительских тренировках Вы можете позволить себе определённые вольности в этом вопросе. Примерное соотношение весовой категории и массы перчаток следующее: при 50-60 кг – 8-10 унций, при 60-70 кг – 10-12 унций, при 70 и более – 12-18 унций.

Наружный материал

Главным показателем качества боксерских перчаток является материал, из которого они изготовлены. Идеальным вариантом станут изделия из натуральной кожи. Но их стоимость довольно высока, поэтому многие любители отдают предпочтение искусственной коже. Этот вариант также допустим, хоть и несколько менее долговечен. Все остальные типы материалов не подойдут для длительного использования боксерских перчаток – от них стоит отказаться.

Внутреннее наполнение

Что касается наполнения, все перчатки для бокса можно разделить на три категории: престиж, стандарт и эконом. Самым дорогим и наиболее качественным наполнителем является пенополиуретан: он безупречно сохраняет форму, отлично амортизирует удар и гарантирует защиту от травм. На втором месте – класс стандарт – расположился поролон. Он имеет более доступную цену и, в целом, весьма неплох. Что касается наполнения в виде ваты, конского волоса и т.п. – такие изделия очень непрактичны и плохо защищают от удара.

Тип фиксации перчаток

Финальный фактор выбора перчаток – тип застежки. Это могут быть липучки или шнуровка. Наиболее удобным является первый вариант – их легко снимать и одевать, они не требуют длительной подготовки, как шнуровка. Тем не менее, именно последний тип фиксации используется в профессиональном боксе, так как позволяет максимально плотно закрепить перчатку на кистях.

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