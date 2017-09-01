Современные слуховые аппараты

Для людей с ухудшением или частичной потерей слуха есть шанс вернуть радость общения. Над улучшением и доработкой слуховых аппаратов трудятся тысячи специалистов, и их труды более чем заметны. Современные устройства учитывают все особенности организма и потребностей человека, они способны помочь услышать каждый звук и слово.

Компания «Беттертон» работает для жителей Киева и других регионов страны. Все миниатюрные электроакустические приборы реализуются для людей с ограниченными слуховыми способностями. С помощью наших слуховых аппаратов вы сможете не только нормально общаться с другими людьми, но и слышать шум окружающей среды и даже слушать любимую музыку, не испытывая дискомфорта.

Современный слуховой аппарат — ваш пропуск в полноценный мир звуков

Если вы не способны четко различать речь собеседника и постоянно догадываетесь о смысле сказанной фразы, то чтобы не раздражать окружающих, вам срочно нужна коррекция слуха. Именно своевременное решение проблемы избавит вас от дискомфорта и неудобств. Верните себе прежнее качество нормальной жизни с сурдологическим центром «Беттертон», который есть у вас в городе. Мы предоставляем обширный комплекс услуг по выбору и настройке персональной звукоусиливающей аппаратуры.

Каждому украинцу наш Центр слуха «Беттертон» предлагает:

проверку слуха на современном лицензированном оборудовании.

персональный подбор заушных или внутриушных СА Starkey Hearing Technologies.

лучшие аксессуары и средства по уходу за слуховым устройством.

индивидуальную настройку вашего слухового аппарата.

изготовление персональных внутриканальных моделей и вкладышей.

Удобная покупка слухового аппарата

Для вашего комфорта работает выездной специалист, который окажет вам помощь в выборе и настройке аппаратной части. Вам предложат ряд миниатюрных заушных слуховых аппаратов, которые выполняют функцию усиления звука и выглядят, как беспроводная гарнитура смартфона. Фиксируется прибор за ушной раковиной, звук передается через удобный ушной вкладыш. Такой современный СА подойдет практически каждому человеку, обеспечивая оптимальный комфорт даже для людей с потерей слуха до 100 дБ.

В «Беттертон» вам обязательно предложат к покупке цифровые звуковые устройства, которые имеют ряд неоспоримых преимуществ:

безопасность эксплуатации;

доступная цена;

удобство и длительность работы.

Внутриушные устройства размещаются внутри уха слабослышащего человека. Корпус с электроакустической начинкой располагается в ушной раковине пациента, а вкладыш в самом ушном проходе. Приспособление маленькое, эргономичное и практически незаметное для окружающих.

На bettertone.com.ua/vnutriushnyie-sluhovyie-apparatyi, можно купить любую модель внутриушных аппаратов, которые имеют следующие преимущества:

Удобство в управлении и использовании;

Огромная мощность;

Адаптация звука для людей, с потерей слуха до 50 дБ.

«Беттертон» — компания, предлагающая лучшие цены на рынке, на всю аппаратную часть, представленную в наших каталогах.

Статьи по теме