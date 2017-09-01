Пишем статьи для докторской диссертации

Докторская диссертация пишется во время пребывания в докторантуре и являет собой письменный результат глубинного изучения автором выбранной им проблематики. Она представляет собой квалификационную научную работу, которая базируется на проведенном автором анализе теоретических положений и концепций и их практического применения. Результаты этого анализа можно считать крупным достижением в развитии выбранной научной сферы, путем решения актуальной проблемы, способом улучшения состояния экономики страны и жизни общества. Эти результаты внятно изложены и полностью обоснованы научно с помощью расчета технических, экономических или технологических показателей.

Как написать статью для докторской диссертации

Лучше всего писать научные статьи по теме исследования в процессе работы над диссертацией. После окончания каждого этапа изложите в краткой форме полученные результаты и свои выводы. Как только статья будет закончена, начните поиск издания, которое готово ее опубликовать. Для публикации подходят издания из перечня ВАК и весомые иностранные научные журналы. Беспокойство заранее о судьбе каждой статьи необходимо потому, что вам предстоит не короткий период переписки с издательствами, корректировка статьи под требования каждого из них. Некоторые издательства могут отказать автору, а другие поставить вас в очередь на публикацию.

Эта очередь бывает порой очень длинной, так как желающих много, а авторитетные ученые публикуются вне очереди. Выходом может стать соавторство с одним из таких ученых. Несмотря на то, что на ваши плечи ляжет весь груз по написанию научной статьи, вы получите неоценимую возможность опубликовать ее в разы быстрее.

Чтобы не тратить время самому, обратитесь в компанию, оказывающую услуги по написанию докторский и кандидатских диссертаций на заказ. Кроме выполнения диссертационных исследований, ее вторы специализируется и на написании научных статей. При вашем желании сотрудники компании займутся вопросом ее публикации, самостоятельно выбрав издательство и проведя с ним переговоры. Такой подход позволит вам сосредоточиться непосредственно на проведении диссертационного исследования.

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