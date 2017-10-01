Честность и безопасность — кредо Вулкан Неон

15 секунд времени – регистрация пройдена. Счет пополнен – появился бонус. Регулярные игры – постоянные подарки. Это все про vulcanneon.com. Казино Вулкан Неон не даст заскучать даже в выходные дни. Именно в уик-энд клуб дарит бонус в виде 177% от основной суммы при пополнении. Презентов и приятных удивлений множество. Все это дает обычная секундная регистрация.

Вулкан NEON – ответственный игровой клуб

Сайт игрового клуба не только «выращивает» опытных игроков, но также дает полезные рекомендации, которые не дадут уйти в омут с головой. В конце концов, нужно же оставить средства на завтра.

Не стоит играть в казино Вулкан, будучи в алкогольном опьянении. В этом состоянии нельзя принимать взвешенные решения.

Не рекомендуется оставлять игру включенной, если в помещении дети.

Стоит установить программу, не позволяющую заходить в казино онлайн детям до 18 лет.

Необходимо установить пароль, чтобы посторонние лица не смогли войти в профиль, где хранятся деньги.

Не рекомендуется держать пароль в открытом доступе, иначе можно лишиться всех выигранных средств.

Желательно установить лимит суммы, который игрок готов проиграть за 1 сеанс в слотах. Даже если был выигрыш или проигрыш, отходить от лимита не нужно.

Четкие правила с приятными подарками

Руководство не поощряет двойные аккаунты, не допускает несовершеннолетних до игры, проверяет профили на предмет отсутствия личных данных. Это первое казино, которое перед выводом средств просит подтвердить совершеннолетие. Это характеризует ресурс как ответственный клуб. Все для участников, помощь круглосуточная.

Администрация игрового клуба Неон постоянно проводит лотереи, турниры, конкурсы. В каждом мероприятии разыгрываются денежные призы, которые будут нужны как новичку, так и опытному игроману.

Лотерея «твой шанс» дает возможность участникам выиграть 61.000 рублей. На кону общая сумма 111.000 рублей. Выигрыш делится на трех игроков. В принципе, даже третье место будет приятным подарком. Обладатель 1 места наверняка приятно удивится, когда зайдет в профиль.

Казино щедро на бонусы

Клуб Вулкан Неон дарит 200% в качестве первого бонуса. Кроме него есть еще ежедневные презенты, доходящие до 177% от пополненной суммы в выходные дни. Для вип-клиентов существует система уровней, предусматривающая привилегии, множителями. Выше статус – приятней подарки. Не стоит терять время, вперед к новым играм!

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