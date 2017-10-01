Наука о мозге музыкантов

Знаете ли вы, что, когда музыканты берут инструменты в руки, у них в головах взрываются «фейерверки»? С виду они спокойны и сосредоточены, читают ноты и совершают точные отработанные движения, а в мозге у них самая настоящая «вечеринка». Особенно у барабанщиков, которым, в отличие от других инструментов, необходимо соблюдать четырехстороннюю координацию.

Откуда нам это известно? За последнее десятилетие нейробиологи значительно продвинулись в понимании того, как работает наш мозг, наблюдая за ним с помощью сканеров МРТ (магнитно-резонансная томография) и ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография). Испытуемых подключают к этим аппаратам и просят их что-то прочитать или решить арифметическую задачу, и наблюдают за активностью участка мозга, связанного с заданием.

Когда испытуемым дают послушать музыку, они видят «фейерверки». В их мозге сразу загорается несколько участков. Пока они воспринимают звук, раскладывают его на такие элементы как мелодия и ритм, и собирают все это обратно для создания музыкального произведения в целом. Наш мозг выполняет эти шаги за доли секунды между мгновениями, когда мы слышим первые ноты и начинаем притопывать в такт. Но когда ученые начали следить за мозгом не простых слушателей, а самих музыкантов, небольшие фейерверки превратились в салюты. Даже когда ударники пробовали сочинить барабанную партию, притопывая ногами и прихлопывая руками, у них возникали те самые «салюты».

Оказалось, что прослушивание музыки, запускает в мозге несколько интересных процессов, а игра на инструментах похожа на его комплексную тренировку. Нейробиологи наблюдали, как в мозге зажигается множество областей, одновременно обрабатывающих разные сигналы по сложным, взаимосвязанным и удивительно быстрым алгоритмам.

Но что такого в музыке, что заставляет мозг зажигаться? Это малоизученный вопрос. Но у нейробиологов есть неплохая идея. Игра на музыкальном инструменте задействует сразу все области мозга. Особенно зрительную, слуховую и двигательную зону коры. Словно физическая тренировка, регулярная и последовательная практика игры повышает способность мозга, позволяя нам применять их в других видах активности.

Самое очевидное различие между прослушиванием и исполнением музыки в том, что исполнение включает моторные навыки контролируемые двумя полушариями мозга. Оно также включает лингвистическую и математическую точность, присущую левому полушарию с оригинальными творческими порывами правого полушария. Поэтому при исполнении музыки было обнаружено повышение объема и активности мозолистого тела мозга, моста между двумя их полушариями. Это позволяет сигналам пересекать мозг быстрее и по более разнообразным маршрутам. Возможно это и позволяет музыкантам наиболее креативно и эффективно решать академические и социальные проблемы.

Поскольку исполнение музыки также связано с передачей и пониманием ее эмоциональной составляющей, музыканты также обладают наиболее высокими исполнительными способностями. То есть они справляются с такими заданиями как создание плана и стратегии, внимательны в деталях и одновременно анализируют познавательные и эмоциональные аспекты задачи.

Эти способности также влияют на системную работу памяти. Действительно, музыканты демонстрируют превосходную память, создавая, сохраняя и извлекая воспоминания быстрее и эффективнее.

Исследования показали, что музыканты используют свою сложную мозговую структуру, чтобы присвоить воспоминанию сразу несколько меток: концептуальную, эмоциональную, звуковую и контекстную. Все, как в хорошей поисковой системе в интернете.

Итак, откуда мы знаем, что эти преимущества связаны только с музыкой, а не со спортом или рисованием? Или, может быть, люди, занимающиеся музыкой, изначально умнее?

Нейробиологи исследовали эти вопросы и все равно обнаружили, что художественные и эстетические аспекты обучения игре на инструменте отличаются от обучения любой другой активности, в том числе, другому искусству.

Исследование случайно отобранных участников, показавших одинаковый уровень умственных способностей и нейронной производительности, доказало, что у тех, кто учился исполнять музыку, развились многие области музыки в отличие от других испытуемых.

Недавние исследования умственных преимуществ от игры на инструментах расширили наше понимание умственных способностей, обнаружив внутренние ритмы и сложные взаимодействия, устраивающие в нашем мозге удивительный оркестр.

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