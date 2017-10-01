Везение в игровые автоматы онлайн приносит игрокам неожиданные головокружительные выигрыши

Казино, лотереи, ставки, слоты – отличная возможность заработать легкие деньги. Азартные игроки не покидают залы онлайн казино, не смотря ни на какие запреты. Причем количество пользователей, запускающих игровые автоматы онлайн, стремительно увеличивается. Почему так происходит? Потому что у каждого игрока есть уникальный шанс сорвать миллионный джекпот, потратив пару баксов. Фактически, таких «везунчиков» немного, но доступ к игровым автоматам открыт для каждого азартного игрока – попробуйте сорвать куш в казино.

Нашумевшие истории успеха

Не всем игрокам в казино везет – это закономерно, кто-то обязательно будет проигрывать, в чем и заключается смысл азартного игрового процесса. Но ведь есть и такие счастливчики, которые смогли совершенно неожиданно получить самый большой выигрыш в казино оффлайн или онлайн в игровых автоматах. Истории невероятного везения:

В 2000 году обычная девушка-официантка Синтия Джей, работающая в Лас-Вегасе, стала обладательницей практически 35 миллионов долларов (34959458 $), потратив 27 баксов. Синти случайно решила покрутить барабаны и сорвала большой куш на аппарате единой азартной системы с джекпотом Мегабакс. 2002 год стал знаменательным для американки Йоханы Хойндл. Решив отпраздновать собственный День рождения в Вегасе, пожилая леди обошла ряд заведений, а потом сделала ставку в игровой автомат и со старта получила 22,6 миллиона долларов. Аппарат относится к системе Мегабакс, на котором выиграла Синтия Джей. В 2003 году молодой парень выиграл в казино, забросив монеты в игровой автомат просто от скуки. 25-летний программист пожелал остаться инкогнито, но известно, что сорванный джекпот составил практически 40000000 $ за пару случайно брошенных монет – так повезло программисту из Калифорнии (Лос-Анджелес). В 2007 году куш в казино получил простой трудяга, решив расслабиться после работы в игровые автоматы онлайн. За несколько минут игры он получил 8 миллионов долларов.

Кроме того, на онлайн-автоматах в разные годы срывали самые крупные куши – пять и шесть с половиной миллионов долларов США.

Беспрецедентное везение

Игрокам везет не только в игровые автоматы, но при розыгрыше лотерей и за покерными столами. Чтобы вы поняли, как называется выигрыш в казино, дающий миллионные суммы – это джекпот. Он образуется из ставок всех игроков на разных аппаратах, подключенных к единой системе. То есть, стать обладателем джекпота запросто можете стать вы, делая ставки в игровые автоматы.

Самые большие выигрыши в казино онлайн и покер-румах:

2,7 миллиона долларов получил на игре в покер Мартин Декниф на ежегодном турнире оффлайн в Лас-Вегасе. Это стоило игроку несколько десятков напряженных партий за покерным столом.

Самые крупные выигрыши в казино онлайн уже не редкость. 17,8 миллионов евро заработал на игровых автоматах житель Хельсинки, ставя по привычке несколько центов.

В России, поставив 100 долларов в рулетку онлайн, игрок заработал 25 тысяч долларов.

Видеослот Mega Moolah покорили два раза – на 5,5 и 6,5 миллионов долларов.

Статистика грандиозных побед и высоких джекпотов говорит о том, что поставить и выиграть может каждый азартный игрок. При этом совершенно не имеет значения поставленная сумма – требуется только везение. Продолжайте играть – возможно, завтра вы станете легендарным победителем в игровые автоматы.

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