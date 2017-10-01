Летящей походкой, или Как выбрать стельки для летней обуви

Летняя пора – отличное время для пикников, долгих прогулок, интересных путешествий. Однако планы и радужное настроение может существенно подпортить неудобная обувь. Что же делать? Настоящим спасением от натертостей, мозолей, болей и отеков станут стельки для летней обуви – новая фишка для модниц, которые заботятся о красоте и здоровье своих ножек. Ортопедические стельки помогут избежать болевых ощущений и усталости при ходьбе на каблуках,подарят легкую походку, станут залогом здоровых ног!

Функции ортопедических стелек:

поддерживают стопу в физиологически правильном положении;

надежно стабилизируют стопу, предотвращая травмы и растяжения;

уменьшают нагрузку на суставы, поясницу и позвоночник при ходьбе;

отличный амортизатор;

улучшают кровообращение, снижают риск развития варикоза и образования тромбов;

предупреждают появление натертостей, мозолей, натоптышей;

создают комфортные условия для ходьбы;

полустельки минимизируют нагрузку на определенную часть стопы –поддерживают поперечный или продольный свод (также есть универсальные модели – для поперечно-продольного плоскостопия).

Вкладыши (пелоты, протекторы под пятку) изготавливают из высококачественных материалов: латекса, обтянутого кожей, или сверхлегкого полимерного геля. Гелевые вкладыши мягкие, приятные, не скользят, требуют ежедневного мытья. Вкладыши в летнюю обувь ультратонкие, подбираются по размеру, благодаря клеевому фиксатору надежно крепятся внужном месте и совершенно не портят вид обуви.

Ортопеды рекомендуют использовать стельки для профилактики и лечения варикозного расширения вен, при продольном и поперечном плоскостопии, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, избыточном весе, натоптышах, выпирающей косточке на большом пальце ноги, диабетической стопе.

Купить ортопедические полустельки, а также стельки, подпяточники, вкладыши и пелоты можно в нашем веб-маркете–онлайн-заявки принимаются круглосуточно. Зайдите на сайт, полистайте страницы –вы увидите огромный выбор стелек: для взрослых и детей, закрытой и открытой обуви, модельной и на низком ходу. Подобрать подходящие стельки для любимой обуви вы также можете в фирменных салонах «Орто-Лайн», которые находятся в Киеве и Харькове. Берите свои туфли, босоножки и прямо в магазине примеряйте их со стелькой. Пройдитесь по залу и почувствуйте, насколько удобней и комфортней стало вашим ножкам. Адреса магазинов указаны в разделе «Наши салоны».

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