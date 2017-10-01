Внедрение виртуальной реальности в мир игровых автоматов
Онлайн гемблинг и виртуальная реальность: как работает игровой тандем
Технология виртуальной реальности распространяется с каждым днем все дальше и дальше. Передовые компании выпускают гаджеты, способные предоставлять человеку новые ощущения. Уже сейчас качественные видеоигры с применением виртуальной реальности чрезвычайно похожи на настоящий мир и затягивают всех без исключения людей. Возможно, проблемы с выбором игрового автомата с реальными деньгами станет единственной отрицательной чертой технологии.
Реальные игровые автоматы с эффектом виртуальной реальности
На данный момент игрок, который хочет посетить настоящее казино, но живет в стране, где этот бизнес запрещен, имеет всего два пути:
• Играть в подпольных казино.
• Играть онлайн с живым дилером.
Большинство людей выбирают второй вариант, однако, даже лайв-игры не способны в достаточной степени передать атмосферу игорного заведения. Но уже скоро будут запускаться первые онлайн казино с поддержкой эффекта виртуальной реальности и это станет настоящей революцией в современном онлайн гемблинге.
Игрокам хочется чего-то нового, живого, интересного и подобный продукт идеально удовлетворит все желания, выйдя при этом на первые места в рейтингах посещаемости.
Кто бы не хотел иметь возможность видеть мимику соперников при игре на игровом аппарате и при этом даже не покидать своего дома? Все игры на деньги, где анализ поведенческих факторов оппонента дают преимущество будут максимально востребованы с внедрением VR.
Даже игры, где только теория вероятности решает выиграет игрок или казино, могут очень сильно преобразиться и заинтересовать большее количество людей, если качественно их реализовать в виртуальной реальности.
Не прихоть, а необходимость
Даже несмотря на то, что играть сидя дома в азартные игры более удобно, чем в наземных казино, все равно есть определенные аспекты, в которых интернет клубы терпят фиаско перед своими старшими собратьями из реального мира. Пусть онлайн автоматы или видеогеймы не стали неудобными с перемещением во всемирную сеть, но настольные игры потеряли очень много очков в плане атмосферы и настроения.
Наибольший ущерб терпит популярность покера, в интернете все больше людей понимают, что нельзя сравнивать удовольствие, полученное от живых сдач и от игр онлайн. Однако VR технология может все перевернуть и сделать покер еще и одной из самых популярных игр в интернете.
Помимо покера еще несколько геймов, которые однозначно стали бы более популярны:
1. Блэк-джек.
2. Баккара.
3. Крэпс.
4. Рулетка.
Что может пойти не так?
Новая технология может принести помимо новых острых ощущений еще и новые проблемы. Слишком высокий уровень увлекательности играет против самой идеи казино с виртуальной реальностью. Резко увеличится количество игроков с серьезной зависимостью (лудоманией).
Но подобный исход не сможет остановить стремительное развитие индустрии, а всем нам нужно иметь силу воли и не питать нездоровой любви к своему увлечению, каким бы способом оно не трансформировалось.