Кальян — екзотика доступна кожному

Такий екзотичний атрибут, як кальян, розслабляє і дарує спокій. Від подібного відпочинку не відмовиться ніхто. Якщо вибирати прилад для куріння кальяну на багато років, тоді він неодмінно повинен бути високої якості і відмінно функціонувати. При виборі кальяну оцінюються не тільки матеріали, але і виробник, тому купити кальяни в спеціалізованому Інтернет-магазині Amystore можна з гарантією якості за оптимальною ціною. Кожен намагається знайти відповідний для себе варіант, що не є проблемою, так як на ринку сьогодні представлений досить широкий асортимент моделей.

Забити хороший кальян легко, якщо дотримуватися певних правил. Ні для кого не секрет, що досвідчений кальянщик здатний ідеально підготувати церемонію. Він правильно трамбує тютюнову суміш, знає скільки рідини необхідно для колби і уважно перевіряє герметичність всього кальяну.

Рекомендації щодо вибору кальяну

На сьогоднішній день існує велика кількість виробів, вироблених різними країнами, і ціни на них відрізняються. Наприклад, сирійські кальяни вважаються найдорожчими, оскільки виготовляються виключно вручну, а дизайн ніколи не повторюється. До того ж функціональність у них бездоганна. Ще одним фаворитом у покупців є прилад єгипетського виробництва. Тут ціни вимірюються тисячами, але якість себе повністю окуповує. Більш доступними за ціною вважаються турецькі кальяни, а найдорожчі — китайські. У випадку з китайським виробником, варто бути уважним, оскільки саме китайські вироби часто підробляють.

Правила використання кальяну

Купуючи кальян, необхідно за ним доглядати. Перед використанням прилад необхідно елементарно почистити. Правильно очищений кальян передає справжній чистий смак і запах диму. Чистий кальян перед використанням можна ще раз додатково прополоснути. Колба, чилим, шахта і шланг — найважливіші елементи. Саме на них осідає волога. Процес не займає багато часу, але дає хороший ефект.

Не рекомендується використовувати старий тютюн, так як якість куріння значно знижується. Якщо ви можете дозволити собі дорогий виріб, не варто економити на деталях. Тому слід постійно стежити за свіжістю тютюнової суміші. Разом з кальяном краще придбати свіжу тютюнову суміш, ароматів яких незліченна кількість. Вартість на прилади та аксесуари приємно здивують. Для додання родзинки можна спробувати міксувати кілька смаків, адже навіть найулюбленіший аромат з часом набридає. Яскраві і нові аромати обов’язково вам сподобаються. Не зайвим буде придбати хороше вугілля.

Використання фруктів для отримання нових смаків

Пам’ятайте, що процес куріння в компанії друзів набагато привабливіше, ніж на самоті, а урізноманітнити приємний вечір можна за допомогою, наприклад, фруктів.

Використання фруктів вже не є новинкою, проте до цих пір зустрічаються ті, хто не знає, що це таке. Найголовніше гідність фруктів — це відсутність нікотину. Тобто, ви можете абсолютно бути впевнені в тому, що збережете своє здоров’я. До того ж, фрукти нерідко додають в тютюнову суміш для насиченого смаку. Найбільше використовується цитруси і яблука. Ще один плюс фруктів в тому, що їх використання і додавання заощаджує витрати тютюну. Грамотний підхід може розтягнути задоволення на чотири сеанси куріння.

Непогано міксувати з тютюном наступні фрукти та ягоди: полуниця і зливу добре поєднуються з тютюновим ароматом суниці; зелений виноград зі смаком кавуна; груша і ананас з дюшесом; банан з шоколадом; малина і диня з дюшесом.

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