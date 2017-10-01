Здравый рассудок и холодный расчет – основы успеха игры в покер

Покер как мы знаем это упражнение для тех, кто любит работать головой, и азартен по природе, хочет острых ощущений и готов рисковать. Эта игра для тех, кого можно назвать интеллектуалами, ведь разновидностей игры в покер енсть просто очень большое количество и знать все правила и самое главное строго следовать им довольно сложный процесс. А решив играть на pokerdom2018.su не забудьте приведенные ниже советы.

Приведем, к примеру, разновидности игры в покер, в которые можно сыграть в известном игровом портале Покердом:

Простой «домашний» всем хорошо известный Дро-Покер, а также его более продвинутый вариант со сменой карт;

Стад семикарточный, хотя есть варианты игры и в 4-х и 5-карточный;

Любимый новичками Техасский Холдем;

Внешне очень похожий на него Омаха;

И напоследок Лоуболл – антипод известного Дро-покера.

Общими для перечисленных выше видов игры остаются, как известно, комбинации определенных карт и торговля между участниками – и работа со ставками участников.

Как стать игроком в покер высшего класса

Профессиональные игроки в покер знают и могут рассказать, при случае, о том, что основные секреты и тонкости игры, которые могут обеспечить победу игрока в покере заключаются не в технической стороне игрового процесса в покере или разного рода стратегиях, а относятся, в первую очередь, к контролю психологического состояния и умению контролировать свое поведение во время игры. Понятно, что для выигрышных раздач в покере важно каждому игроку понимать суть игрового процесса в любое время игры, а затем самое главное довести до полнейшего понимания и автоматического анализа ходов соперников, результатов предыдущих партий, а также ошибок других игроков.

Общие рекомендации для успешной игры

Изучение правил игры, игровых комбинаций, применение стратегий обязательны, но главное в игре в покер – самоконтроль.

Умение владеть эмоциями – основа игры, так как выигрывать в этой игре получается исключительно со спокойными нервами и ясным разумом. Будьте внешне спокойны, не садитесь за игровой стол в состоянии депрессии или наоборот эйфорией, откажитесь перед игрой от алкоголя.

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