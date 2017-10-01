Наскільки ефективна для вирішення чоловічих проблем Віагра?

Чоловіки за своєю природою вважаються сильними і безстрашними, але є речі, перед якими пасують навіть вони. Найчастіше це стосується відносин з протилежною статтю, а саме — інтиму. Багато чоловіків побоюються, що коли справа дійде до сексу, щось піде не так. Наприклад, що статевий акт буде не таким тривалим, як хотілося б, або дівчині щось не сподобається. Щоб позбутися від страхів з приводу майбутнього сексу, можна скористатися препаратами для покращення потенції. Таким помічником може стати дженерик Віагра, за допомогою якого ви не тільки підсилите потенцію, але і продовжите задоволення на кілька годин.

Як діють дженерики Віагра та Сіаліс?

Довгі роки для лікування статевого безсилля чоловіки використовували всім відому Віагру (https://medko.com.ua/viagra.html). Хоч популярність її менше не стала, у Віагри з’явилися гідні конкуренти. Одним з кращих серед сучасних таблеток для боротьби з потенцією є Сіаліс дженерик. Даний препарат не тільки поліпшує ерекцію, але і підвищує відчуття оргазму, а також збільшує тривалість сексу. Діюча речовина тадалафил сприяє розширенню судин, внаслідок чого приплив крові до пеніса стає сильнішим.

На відміну від «кіношних» стереотипів, де від однієї таблетки віагри збудження може наступити в самий незручний момент, з Сиалісом такого точно не буде. Щоб з’явилася ерекція, необхідно простимулювати статевий орган. Після того як статевий акт закінчується, ерекція відразу пройде. Але так як тадалафіл діє протягом 36-ти годин, ви встигнете задовольнити свої бажання багаторазово. Мінімальна доза Сиалісу становить 10 мг на добу, максимальна — 20 мг, якщо вам знадобиться допомога побільше. Дженерик починає діяти вже через 20-30 хвилин після застосування.

Залежно від віку чоловіка дія препарату може початися пізніше або швидше. Для чоловіків за сорок час очікування ефекту від Сиалісу може тривати більше ніж півгодини. Тому рекомендується приймати таблетки приблизно за сорок хвилин до статевого акту. Звичайно, краще буде порадитися з фахівцем. Хто як не лікар знає про всі протипоказання і компоненти. Він зможе перевірити вас на наявність алергії і, якщо все в порядку, призначить вам правильний курс лікування.

З дженериками ви можете навіть сходити на вечірку до друзів або сімейна вечеря, так як його можна приймати разом з алкоголем і жирною їжею. Якщо, звичайно, все це вживати в межах розумного, інакше немає ніякого сенсу пити таблетки. Однак якщо приймати Сіаліс курсом, а не в одиничних випадках, то поліпшення не змусить себе чекати. Ви помітите, що ерекція стала більш міцною, а про передчасні еякуляції і зовсім можна забути.

Статьи по теме