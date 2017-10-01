Какими бывают медицинские функциональные кровати

В жизни бывают разные ситуации, и специальные медицинские кровати могут понадобиться не только людям преклонного возраста и больным с тяжелыми хроническими расстройствами. Медицинская кровать функциональная поможет восстановить здоровье после сложных родов или тяжелых операций, травм или патологических состояний нервной системы, а также, при многих других случаях. Нужно только правильно выбрать изделие из многообразия ассортимента, предлагаемого в данном сегменте.

Функции кроватей и требования к их изготовлению

Изготавливаются кровати с функцией бокового поворота, кардиокресла. Основные требования к специальным медицинским кроватям такие:

прочность и надежность, каркас и ножки изготавливается из прочных материалов, таких как высокопрочная сталь;

безопасность для здоровья – используется экологически чистое сырье и красители, не выделяющие токсических веществ;

мобильность и устойчивость – часто кровать нужно будет передвигать по дому, для этого их оборудуют колесами с надежными фиксаторами или тормозами;

наличие складных боковых ограждений;

возможность регулировки секций, которая должна быть доступной, плавной и не сложной;

наличие широкого диапазона регулировки головной, боковых и коленной секций;

обеспечение возможности бокового переворачивания и боковой поддержки;

обеспечение возможности анатомической поддержки бедер;

обеспечение условий для проведения гигиенических процедур – туалетное устройство с винтовым механизмом, устройство для мытья головы;

обеспечение условий для проведения медицинских манипуляций – штатив для внутривенных вливаний;

обеспечение возможности для приема пищи – надкроватный столик;

для удобства пациента оборудуется стойка для подтягивания;

наличие крючков для крепления мочеприемника.

Регулировка секций проводится с помощью электроприводов. В брендовых моделях установлены электроприводы, которые аккумулируют энергию и работают даже при отсутствии электричества. Есть модели с регулируемой длиной ложа. Кровать функциональная может оборудоваться полками для хранения различных вещей и другими дополнительными опциями.

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