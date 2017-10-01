Какими бывают медицинские функциональные кровати
В жизни бывают разные ситуации, и специальные медицинские кровати могут понадобиться не только людям преклонного возраста и больным с тяжелыми хроническими расстройствами. Медицинская кровать функциональная поможет восстановить здоровье после сложных родов или тяжелых операций, травм или патологических состояний нервной системы, а также, при многих других случаях. Нужно только правильно выбрать изделие из многообразия ассортимента, предлагаемого в данном сегменте.
Функции кроватей и требования к их изготовлению
Изготавливаются кровати с функцией бокового поворота, кардиокресла. Основные требования к специальным медицинским кроватям такие:
- прочность и надежность, каркас и ножки изготавливается из прочных материалов, таких как высокопрочная сталь;
- безопасность для здоровья – используется экологически чистое сырье и красители, не выделяющие токсических веществ;
- мобильность и устойчивость – часто кровать нужно будет передвигать по дому, для этого их оборудуют колесами с надежными фиксаторами или тормозами;
- наличие складных боковых ограждений;
- возможность регулировки секций, которая должна быть доступной, плавной и не сложной;
- наличие широкого диапазона регулировки головной, боковых и коленной секций;
- обеспечение возможности бокового переворачивания и боковой поддержки;
- обеспечение возможности анатомической поддержки бедер;
- обеспечение условий для проведения гигиенических процедур – туалетное устройство с винтовым механизмом, устройство для мытья головы;
- обеспечение условий для проведения медицинских манипуляций – штатив для внутривенных вливаний;
- обеспечение возможности для приема пищи – надкроватный столик;
- для удобства пациента оборудуется стойка для подтягивания;
- наличие крючков для крепления мочеприемника.
Регулировка секций проводится с помощью электроприводов. В брендовых моделях установлены электроприводы, которые аккумулируют энергию и работают даже при отсутствии электричества. Есть модели с регулируемой длиной ложа. Кровать функциональная может оборудоваться полками для хранения различных вещей и другими дополнительными опциями.