Расчет выигрышей в автоматах с учетом нестандартных и базовых комбинаций

На экранах видеослотов формируются десятки различных комбинаций символов. Для получения приза необходимо, чтобы на одной из активных полос рядом выпали три одинаковые картинки. Если изображения появляются вразброс, геймеру нужно продолжать крутить барабаны, пока ему не улыбнется удача. Помимо обычных символов, в эмуляторах присутствуют особые изображения. Они оплачиваются по максимально высоким коэффициентам, а значит, помогают увеличить банкролл.

Wild-символы

Методика подсчета выигрышей при наличии особых символов зависит от их вида и состава. Чаще всего на дисплеях эмуляторов можно увидеть смешанные комбинации картинок. В них входят базовые изображения, а также Wild’ы, дополняющие и заменяющие их. Благодаря наличию вайлда выигрышная цепочка становится длиннее и к ней применяется более высокий множитель. Это делает игру в казино фараон онлайн максимально прибыльной и увлекательной.

Scatter’ы

Помимо вайлдов, нестандартные выигрышные комбинации формируют скаттеры. Для получения приза нужно, чтобы на экране появилось 3–5 таких изображений. При этом необязательно, чтобы они располагались на одной линии. Scatter’ы могут выпадать в любом месте дисплея, и геймеру будут начисляться награды. Если клиент казино делает большие ставки, то выплата по Scatter’ам окажется весьма внушительной.

Немного об обычных символах

Большую часть денежных призов геймеры получают за выпадение на катушках удачных комбинаций базовых изображений. Одинаковые символы должны находиться на одной платежной полосе и не прерываться другими изображениями, за исключением Wild’ов. Размеры призов при выпадении обычных символов зависят от ставки, выбранной геймером и множителя, примененного к определенному сочетанию картинок. Набор стандартных символов в каждом эмуляторе свой. В слотах старой школы обычно используются картинки, на которых нарисованы фрукты, звезды, колокольчики, игральные карты. Комплект изображений в современных автоматах более необычен. Там, к примеру, встречается много символов с портретами героев известных фильмов.

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