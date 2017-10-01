Как быстро и выгодно купить или продать автомобиль?

Продавать и покупать машину самостоятельно или обратиться в автосалон, который занимается вопросом профессионально? Жители столицы часто задумываются над этим вопросом. Появление новых моделей, необходимость купить практичный и экономичный автомобиль или форс-мажорные обстоятельства — причин продать авто или приобрести его много, важно сделать это грамотно.

Спектр услуг хорошей компании

Выкуп машины в любом состоянии: от аварийного до подержанного.

Приобретение залоговых или кредитных транспортных средств.

Срочный выкуп. Человек получает деньги за транспортное средство в день обращения и оформления заявки.

Покупка легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, спецтехники.

Услуга трейд-ин. Предоставление клиенту возможности сразу продать автомобиль и купить новый на основании взаиморасчетов.

Почему стоит обратиться к специалистам?

Самостоятельная продажа связана с проволочками, сложностями при переоформлении документов, длительным поиском покупателя и риском мошенничества.

Обращение в автосалон позволяет значительно упростить для владельца автомобиля процедуру продажи. Здесь предлагается комплексное обслуживание: переоформление бумаг, оценка транспортного средства, сервис и ремонт, быстрая выплата денег, возможность обмена машины. Процесс купли-продажи ускоряется возможностью оформления заявки в режиме онлайн в любое время суток. Для приобретения или реализации транспортного средства достаточно найти наиболее привлекательное предложение от салона и оговорить условия, рабочие моменты на себя возьмут сотрудники компании.

Статьи по теме