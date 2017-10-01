Как обустроить хорошую гардеробную в помещении
Любое заведение, которое на постоянной основе посещают люди, будь то ресторан, поликлиника или школа, нуждается в гардеробе. Мало поставить одну вешалку, гораздо эстетичнее соорудить отдельную гардеробную, которая придаст заведению некую солидность и сделает его более удобным для посещений.
Как выбрать место для гардеробной комнаты
Очень важно, чтобы в подобранном помещении уместилось всё необходимое: напольные вешала, гардеробные стойки или мобильный гардероб. Как выглядят те или иные аксессуары можно посмотреть здесь: https://www.vertikalplus.ru/.
Определившись с размерами необходимо выяснить основную функцию будущего пространства. Одно дело, если комната предназначается исключительно для хранения вещей и совсем другое — когда помещение должно сочетать в себе несколько функций.
Существует несколько вариантов размещения гардеробной:
- Рядом со входом. Если места для раздевалки слишком мало, то можно установить несколько напольных вешалок недалеко от входа.
- В отдельном помещении. При наличии свободной комнаты с небольшой площадью, можно оборудовать полноценную гардеробную, принимать и выдавать вещи, в которой будет специальный человек.
- В нише. Если в помещении имеется ниша в стене, то в неё можно вмонтировать небольшие шкафчики, вешалки и другое необходимое оборудование.
- В коридоре. Если свободного помещения нет, но есть желание создать настоящую раздевалку, то можно использовать большое помещение типа холла или коридора. Для этого нужно отделить часть помещения стеной из гипсокартона, и установить вешалки и шкафчики для хранения вещей.
Признаки правильного выбора помещения – это удобство, компактность и доступность.
Наполнение гардеробной
Правильное заполнение пространства — залог комфорта и экономии пространства. Подбор оборудования основан на двух составляющих:
- Количество и тип одежды;
- Место расположения;
- Функциональность.
Удобней всего установить цельный гардероб, если это возможно исходя имеющейся площади, но такой вариант подходит не всем. В одних местах необходимы только вешалки, потому как там предполагается снимать только верхнюю одежду, в других – разные виды одежды и обувь. А в некоторых гардеробных требуется установить стойку для приёма и сдачи одежды.
Лучше всего собрать гардеробную исходя из личных предпочтений, наполнив её различным оборудованием. Можно собрать целый комплекс из вешалок с крючками или плечиками и дополнить раздевалку удобными банкетками.