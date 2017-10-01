Как обустроить хорошую гардеробную в помещении

Любое заведение, которое на постоянной основе посещают люди, будь то ресторан, поликлиника или школа, нуждается в гардеробе. Мало поставить одну вешалку, гораздо эстетичнее соорудить отдельную гардеробную, которая придаст заведению некую солидность и сделает его более удобным для посещений.

Как выбрать место для гардеробной комнаты

Очень важно, чтобы в подобранном помещении уместилось всё необходимое: напольные вешала, гардеробные стойки или мобильный гардероб. Как выглядят те или иные аксессуары можно посмотреть здесь: https://www.vertikalplus.ru/.

Определившись с размерами необходимо выяснить основную функцию будущего пространства. Одно дело, если комната предназначается исключительно для хранения вещей и совсем другое — когда помещение должно сочетать в себе несколько функций.

Существует несколько вариантов размещения гардеробной:

Рядом со входом. Если места для раздевалки слишком мало, то можно установить несколько напольных вешалок недалеко от входа.

В отдельном помещении. При наличии свободной комнаты с небольшой площадью, можно оборудовать полноценную гардеробную, принимать и выдавать вещи, в которой будет специальный человек.

В нише. Если в помещении имеется ниша в стене, то в неё можно вмонтировать небольшие шкафчики, вешалки и другое необходимое оборудование.

В коридоре. Если свободного помещения нет, но есть желание создать настоящую раздевалку, то можно использовать большое помещение типа холла или коридора. Для этого нужно отделить часть помещения стеной из гипсокартона, и установить вешалки и шкафчики для хранения вещей.

Признаки правильного выбора помещения – это удобство, компактность и доступность.

Наполнение гардеробной

Правильное заполнение пространства — залог комфорта и экономии пространства. Подбор оборудования основан на двух составляющих:

Количество и тип одежды; Место расположения; Функциональность.

Удобней всего установить цельный гардероб, если это возможно исходя имеющейся площади, но такой вариант подходит не всем. В одних местах необходимы только вешалки, потому как там предполагается снимать только верхнюю одежду, в других – разные виды одежды и обувь. А в некоторых гардеробных требуется установить стойку для приёма и сдачи одежды.

Лучше всего собрать гардеробную исходя из личных предпочтений, наполнив её различным оборудованием. Можно собрать целый комплекс из вешалок с крючками или плечиками и дополнить раздевалку удобными банкетками.

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