UNIBOT — первое универсальное устройство от Ecovacs Robotics, или Сделать жизнь еще комфортнее

Ecovacs — технологическая компания, появившаяся еще в 1998 году, но прославившаяся только в 2007, после смены концепции, создания марки Ecovacs Robotics и выпуска первого робота-пылесоса. За 10 лет она сумела занять лидирующую позицию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стать одним из трех главных мировых брендов, представляющих роботизированную технику для домашней уборки. В течение этих лет она выпустила четыре линейки товаров данной категории:

DEEBOT — для очистки пола, стартовала в 2007 г.;

ATMOBOT — для очистки и увлажнения воздуха, стартовала в 2010 г.;

WINBOT — для мытья окон, стартовала в 2011 г.;

FAMIBOT — система развлечений и безопасности дома, стартовала в 2012 г.

Было вполне закономерно ожидать, что рано или поздно компания представит универсальный прибор, объединяющий сразу несколько «профессий». И такой был выпущен в 2016 году — UNIBOT. Его глобальная презентация прошла на выставке CES 2017, и это стало настоящим триумфом! Медиатехнологическая исследовательская компания IDG назвала UNIBOT самым горячим продуктом CES 2017.

Особенности UNIBOT и других новинок

Новый роботизированный прибор от Ecovacs Robotics одновременно является очистителем воздуха, пылесосом и устройством домашней безопасности. Расскажем о его функциях немного детальнее:

установлена система фильтрации воздуха 3M, способствующая удалению микроорганизмов и вредных загрязняющих веществ и позволяющая делать это в целевых зонах дома;

использована система высокоэффективного всасывания пыли и устранения других загрязнений, способная взаимодействовать с различными видами поверхности и проводить уборку в любой области дома;

встроена система датчиков, информирующих о попытке злоумышленников пробраться в дом путем взлома двери или разбивания окон.

Как и все предшественники, UNIBOT имеет лаконичный, но эффектный дизайн в стиле хай-тек. На выставке CES 2017 вместе с этой инновацией были представлены четыре обновленные версии других приборов: две WINBOT — W950 и W850, и две DEEBOT — DR98 и DМ88. Эти мойщики окон и пылесосы в Украине можно приобрести с начала 2017 года.

Модель W950 оснащена системой движения Smart Drive, позволяющей идеально очищать углы прямоугольной площади, не оставляя разводов. Модель W850 работает на основе 4-ступенчатой системы очистки и продвинутой технологии вентилирования, что позволяет мыть окна с максимальной эффективностью.

Модель DR98 первая в серии снабжена технологией домашней навигации Smart Navi, позволяющей устройству адаптироваться к любой обстановке и продумывать наиболее быстрый и эффективный путь очистки. Моделью DМ88 можно управлять через смартфон, а также дополнять технологией Smart Motion, благодаря которой устройство проводит высокоэффективную систематическую чистку по заданному образцу.

Награды Ecovacs Robotics

За свои технологические и дизайнерские достижения компания Ecovacs Robotics получила множество престижных наград, в том числе внимания удостоились представленные новинки. В одном только 2016 году было получено 4 приза Red Dot Design Awards — за оформление WINBOT 950, а также DEEBOT DT85, DEEBOT Slim 3 и ATMOBOT 630, и три приза iF Design Awards — тоже за оформление WINBOT 950 и ATMOBOT 630, а также за 7-ю серию DEEBOT в целом.

На официальном сайте Ecovacs Robotics отмечается: «Являясь пионером в отрасли робототехники, мы ставим своей целью постоянно развивать новые идеи, чтобы внести свой вклад в технологическое сообщество, и самое главное — разрабатывать новые умные приборы, которые делают жизнь наших клиентов легче и приятнее». В завершение добавим, что наряду с основной категорией, домашней робототехникой, компания создает технологичных помощников и для магазинов — за это отвечает серия BENEBOT.

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