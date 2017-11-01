Преимущества приготовления полезной пищи с посудой Berghoff
Бельгийская фабрика по производству кухонной утвари Berghoff была создана в 1994 году и сегодня она является ярким примером высокого качества, стильности и экологичности. Набор посуды Berghoff тут, где представлен богатый ассортимент аксессуаров, столовых приборов и принадлежностей для приготовления пищи, станет отличным подарком на любой праздник. Сковородки, кастрюли, вилки, ложки и другие столовые приборы от этого бренда изготавливаются из прочных и безопасных материалов, среди которых можно отметить такие:
- фарфор;
- пищевая сталь;
- огнеупорное стекло;
- литый алюминий;
- нержавейка.
Ассортимент и преимущества посуды Berghoff
Приготовленная в формах для запекания курица или картошка не пригорит и не будет иметь в своем составе вредных для организма человека веществ. Любое блюдо, приготовленное с посудой Berghoff, которую можно купить тут из представленного каталога продукции этого производителя, станет настоящим кулинарным шедевром с приятным ароматом и потрясающими вкусовыми качествами. Бельгийская фирма Berghoff производит:
- чайные наборы
- инструменты для разделывания и обработки продуктов питания (чеснокодавки, терки, овощечистки, орехоколы, барбекю);
- наборы сковородок и кастрюль;
- детские наборы посуды;
- стекло и фарфор.
Этот бренд производит острые и прочные ножи для нарезания хлеба, филе рыбы, мяса и других продуктов питания. Приготовленная в посуде Berghoff пища не имеет неприятного запаха и полезна для здоровья человека, так как материалы, из которых изготавливаются сковородки, кастрюли, тарелки и другие приборы, не окисляются при нагревании и не выделяют ядовитых веществ. Фабрика производит свыше 2000 наименований посуды для приготовления, хранения, обработки и подачи пищи. Посуда Berghoff сочетает в себе оригинальность, экологичность, безопасность и потрясающий внешний вид. Ее структура, цветовое решение и дизайн указывают на огромный опыт и мастерство бельгийских специалистов.