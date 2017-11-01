Преимущества приготовления полезной пищи с посудой Berghoff

Бельгийская фабрика по производству кухонной утвари Berghoff была создана в 1994 году и сегодня она является ярким примером высокого качества, стильности и экологичности. Набор посуды Berghoff тут, где представлен богатый ассортимент аксессуаров, столовых приборов и принадлежностей для приготовления пищи, станет отличным подарком на любой праздник. Сковородки, кастрюли, вилки, ложки и другие столовые приборы от этого бренда изготавливаются из прочных и безопасных материалов, среди которых можно отметить такие:

фарфор;

пищевая сталь;

огнеупорное стекло;

литый алюминий;

нержавейка.

Ассортимент и преимущества посуды Berghoff

Приготовленная в формах для запекания курица или картошка не пригорит и не будет иметь в своем составе вредных для организма человека веществ. Любое блюдо, приготовленное с посудой Berghoff, которую можно купить тут из представленного каталога продукции этого производителя, станет настоящим кулинарным шедевром с приятным ароматом и потрясающими вкусовыми качествами. Бельгийская фирма Berghoff производит:

чайные наборы

инструменты для разделывания и обработки продуктов питания (чеснокодавки, терки, овощечистки, орехоколы, барбекю);

наборы сковородок и кастрюль;

детские наборы посуды;

стекло и фарфор.

Этот бренд производит острые и прочные ножи для нарезания хлеба, филе рыбы, мяса и других продуктов питания. Приготовленная в посуде Berghoff пища не имеет неприятного запаха и полезна для здоровья человека, так как материалы, из которых изготавливаются сковородки, кастрюли, тарелки и другие приборы, не окисляются при нагревании и не выделяют ядовитых веществ. Фабрика производит свыше 2000 наименований посуды для приготовления, хранения, обработки и подачи пищи. Посуда Berghoff сочетает в себе оригинальность, экологичность, безопасность и потрясающий внешний вид. Ее структура, цветовое решение и дизайн указывают на огромный опыт и мастерство бельгийских специалистов.

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