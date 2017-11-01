Основні переваги люстри з пультом управління

Оцінити досягнення технічного прогресу дозволяє сучасна Smart-техніка. Технологічна модернізація не пройшла повз звичайних приладів освітлення — люстр. Ця «розумна» освітлювальна апаратура з пультом управління дистанційно відгукується на команди користувача, змінює режим роботи, яскравість і інтенсивність освітлення.

1. Нові можливості

Люстри з керуванням складаються з декількох ламп. Це можуть бути монохромні джерела світла або кольорові галогенні колби, LED-елементи. Монтаж люстр із пультом управління не вимагають технічної підготовки. Їх власники декількома натисканням кнопок на пульті можуть дозувати кількість і якість світла, вибирати яскравість, активізувати потрібне число ламп. На основі цього обладнання кожному під силу організувати в своєму будинку освітлення потрібного кольору, задати режим автоматичного включення / вимикання за таймером.

2. Висока функціональність

Конструктивно люстра з пультом дистанційного керування — це блок живлення, модуль управління, світильники і підсвічування. Як джерела світла використовуються галогенні, енергозберігаючі компактні лампи або світлодіоди. Для підсвічування застосовуються кольорові світлодіоди (сині, червоні, жовті, зелені, фіолетові). У деяких моделей люстр передбачена група LED-елементів, одночасне включення яких дає тільки білий світ.

Живлення люстри з пультом здійснюється від звичайної мережі. Пуск галогенних ламп, подальша функціональність люстри і активність блоку ДУ залежить від вбудованого модуля живлення. Сам пульт управління працює на батарейках.

3. Вибір виробника люстр

Виробництвом люстр з пультом, займаються багато виробників відомих в усьому світі. Зараз хочемо зупинитись на одному з них – австрійській компанії Eglo, люстри виробництва якої можна купити в українському Інтернет магазині ELEKTRIKA.ua на сторінці www.elektrika.ua. Дизайнери компанії Eglo скомпонували в творіннях сміливі задуми і високу функціональність. Одні моделі містять тільки набір нерухомих світильників, інші — поворотні прожектори, деякі моделі оснащені кольоровими світлодіодами. Компанія Eglo виробляє починаючи від люстр для віталень до каганців в дитячих кімнатах, від світильників для вулиці до висвітлення різних кімнат в будинку. Компанії Eglo виготовляє прилади для освітлення приміщень і садів, для всіляких інтер’єрів. Австрійці славляться своєю якістю в Європі більше ніж німці.

4. Економічність

Люстри XXI століття з пультом управління споживають значно менше електроенергії, ніж звичайна світлотехніка на основі ламп розжарювання. Якість освітлення зростає, а використання ресурсів скорочується. Пристроям світових брендів властива добротність збірки і високий ресурс роботи комплектуючих.

5. Зручність експлуатації

Користувачу не потрібно шукати в темряві вимикач, включити світло в кімнаті можна з будь-якої точки квартири, адже радіус дії пульта становить 20-100м. Щоб вимкнути світло або налаштувати приглушену яскравість, власнику «розумної» люстри не потрібно вставати з дивана, йти до вимикача і підбирати потрібну інтенсивність світіння. Всього кілька маніпуляцій на пульті — і все готово. Легкість в управлінні поєднується з варіативністю численних режимів роботи і декоративних підсвічувань. Ця можливість дозволяє експериментувати з кольором, змінювати загальне сприйняття інтер’єру.

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