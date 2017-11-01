Інтимне питання: де знайти хорошого лікаря-гінеколога

Краса — це одна з головних складових нашого здоров’я, а тому іноді краще скасувати педикюр, але пройтися по кабінетах основних лікарів. І гінекологія — одна з найважливіших тем для дівчат. Давай розбиратися, як визначити, що перед тобою саме той лікар, якому ти довіряєш.

Гінеколог — це лікар, який надає професійну медичну допомогу в області лікування, діагностики, профілактики захворювань репродуктивної системи жінок. Дуже важливо регулярно проходити обстеження у такого фахівця, щоб вчасно провести лікування і позбавитися від різних хвороб ще на найперших стадіях. Більше інформації про вибір фахівця можна знайти на ресурсі https://doc.guru/kiev/doctors/ginekolog.

Гінекологічні патології

Як стверджують гінекологи в Києві, більше половини всіх жінок страждають на різні гінекологічні патології. Існує безліч хвороб, які здатні протікати без явних симптомів. Щоб не допустити прояву видимих ознак або сильних болючих відчуттів, знадобиться регулярно відвідувати гінеколога, який зможе вчасно виявити і вилікувати певні хвороби в самому початку їх появи і розвитку.

Відвідування гінеколога має бути регулярним, як мінімум раз, а краще два рази в рік. Незалежно від того, будуть скарги у жінки чи ні, це є обов’язковим. Якщо говорити про післяпологовий період, то відвідування гінеколога повинно проводитися кожен півтора-два місяці. Це необхідно для того, щоб спостерігати за післяпологовим відновленням організму жінки.

Спеціаліст, який відповідає за здоров’я вагітної жінки, починаючи з моменту становлення на облік і закінчуючи днем виписки з пологового будинку, називається акушер-гінеколог. Лікар постійно спостерігає за здоров’ям, самопочуттям майбутньої мами, надаючи кваліфіковану допомогу при виникненні симптомів токсикозу, а також під час пологів. Є гінеколог-ендокринолог, який займається гормональними патологіями, безпліддям, невиношуванням вагітності та іншими проблемами, які спровоковані роботою ендокринної системи.

Отримання консультації гінеколога

Найчастішими причинами, за якими жінкам слід звернутися до гінеколога за консультацією, є проблеми хворобливих критичних днів, порушення циклу, виділення зі статевих органів, неприємні відчуття при статевому акті, неможливість зачати дитину. При перших подібних проблемах слід відправитися на прийом до гінеколога, який зможе визначити наявність тієї чи іншої проблеми.

Відшукати досвідченого гінеколога в Києві можна за допомогою сервісу doc.guru. Це унікальний ресурс, на якому кожен має можливість записатися на прийом до лікаря, вибравши відповідного фахівця.

Статьи по теме