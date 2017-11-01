Вхідні двері: яким повинен бути захист вашого дому?

Ваш будинок — не тільки місце відпочинку. Це ще й невелика фортеця, яка повинна бути надійно захищена від зовнішнього світу якісними вхідними дверима.

Що пропонують покупцям?

Інтернет-магазин дверей market-dveri.ua працює вже досить тривалий час на ринку України і представляє покупцям продукцію десятків брендів. Кожна конструкція складається з листів міцної сталі, утеплювача і ребер жорсткості, які дуже складно пошкодити. Пропонується великий асортимент: від преміум-варіантів до недорогих, але надійних виробів, для прикладу двері «Страж» — http://market-dveri.ua/ru/straj-m43/. У продажу є дверні полотна, антивандальні моделі, з обробкою з шпону, масиву або скла. Виїзд замірника на об’єкт безкоштовний.

На кожен товар видається гарантія від трьох років. У разі виникнення будь-яких проблем — надаються професійні сервісні послуги. Магазин вхідних дверей market-dveri пропонує безкоштовну доставку по столиці і області. Досить оплатити товар — і ви отримаєте обрані вами двері в день замовлення.

Яку модель вибрати?

Все залежить від того, де ви плануєте встановити двері. У випадку з заміським котеджем варто вибрати модель з товщиною стали більше 3 мм і більше. Це міцна конструкція, яка прекрасно зберігає тепло в приміщеннях. Для квартири підійде і менш тонка сталь.

Рекомендуємо звернути увагу на зовнішню привабливість. Двері можуть бути декоровані шпоном, масивом, кованими елементами. Вибір досить великий — є можливість підбору не тільки максимально міцного варіанти, але і такого, який гармонійно впишеться в дизайн приміщення. Різноманітні текстури та декоративні деталі дозволять вам без проблем вибрати вхідні двері.

Обов’язково враховуйте теплоізоляцію і наявність контурного ущільнювача, це забезпечить тепло і захист від сторонніх звуків. На всі питання можна отримати відповіді у консультанта магазину.

Без сумнівів розраховуйте на професійну установку — якщо отвір виявиться невідповідних габаритів, фахівці його розширять. Ніякої передоплати не потрібно — спочатку ви обговорюєте нюанси з консультантом, потім чекаєте заміру і отримуєте двері. Оплата проводиться тільки після установки.

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