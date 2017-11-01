Реально ли заработать на покере без вложений?

Всем известно, что далеко не все игроки считают покер развлечением, хотя, по нашему мнению таких игроков все же большинство! Среди сторонников и почитателей игры в покер есть часть игроков, которые знают как и умеют зарабатывать на игре в покер. И с успехом этим занимаются, используя логику и рациональное мышление. Поэтому новичкам следует понимать что покер – это в первую очередь средство заработка, иначе большой карьере игрока в покер не построить.

Как заработать, играя в покер в интернете?

Скорее всего, каждого новичка в Ире в покер интересует один и тот же вопрос, реально ли заработать на игре в покер, и сколько можно заработать, будучи профессиональным игроком. Часто бывает, что когда новички в игре узнают ответ на этот вопрос, то не все продолжают и далее интересоваться темой заработка на игре в покер, ведь это занятие предполагает длительное и сложное обучение, ежедневное самосовершенствование, длительную практику – и в конце концов, все тот же нелёгкий труд. Но профессиональные игроки понимают, что несмотря на все трудности, данный вид заработка может принести колоссальный доход, и что для них главное, от любимого вида деятельности. Работа и любимое занятие, которому посвящаешь все свободное время – вот залог успеха многих успешных игроков в покер.

Как научиться играть в покер

Обучение игры в покер подразумевает не только изучение основ и правил игры, а разработку стратегии, используя которую игрок будет получать прибыль от игры. Всем новичкам приходится изучать помимо технических аспектов правил игры, также и психологию игры, математику и умение рассчитать ход противника. Теоретически подход и способ обучение не так и важен, важен в первую очередь результат. Если вы сможете понять суть игры и подстроиться под нее, вам обеспечен успех, в любом другом случае вас, к сожалению, ожидает провал.

Немаловажным фактором в обучении игры в покер является практика. Чтобы потренироваться, как говорят набить руку, можно поиграть в условные фишки, бесплатно, к примеру, на сайте покердом и еще и получить бонус 777 рублей за регистрацию, что, согласитесь, будет приятно любому новичку в игре. Однако следует помнить, что рано или поздно придётся перейти к реальной игре на настоящие деньги, так как ни рабочую стратегию в игре не бесплатные фишки не проверишь. Безусловно, в первое время вас, скорее всего, будут ожидать разочарования проигрышей, однако маленькие ставки поначалу, позволят свести эти потери к минимуму. Научится играть по настоящему с плюсом, используя полученные ранее знания и опыт, каждому игроку удается в разное время.

Отметим, что даже удачные новички в игре в покер, которые нашли свою успешную стратегию и проверили ее в «боевых» условиях в первое время будут зарабатывать не так уж и много. Потому что реальные крупные выигрыши приходят далеко не сразу и капитал главный в игре – это ваш опыт и багаж знаний, который сможет в будущем обеспечить вам доход, который будет вас вполне устраивать.

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