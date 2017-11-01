Карпаты: традиции и магия Рождества

По сравнению с Альпами и другими горами мира, Карпаты не самые высокие, но все же горы, которые таят в себе много секретов и легенд. Это огромные заснеженные склоны зимой, густые туманы и зелень летом, настоящие традиции, веселые песни и вкуснейшая еда. Если вы когда-либо задумывались о праздновании Рождества в горах, не сомневайтесь – это будет незабываемо и колоритно.

Зимние Карпаты и их преимущества

Карпаты – сказочное место, и эта сказка доступна людям с любым достатком. Сюда съезжаются люди из разных стран и уголков мира, чтобы насладиться природой, традициями, горными склонами и другими преимуществами известного курорта.

Центр всех событий – Буковель, но жить на территории горнолыжного комплекса дороговато, поэтому большинство туристов рассматривают жилье неподалеку. Более подробно с возможными вариантами можно познакомиться на сайте комплекса «Коруна» https://koruna.ua/, который предлагает широкий выбор жилья для любого кошелька.

Если можете позволить себе разгуляться, выбирайте более популярные варианты: горнолыжные курорты со всевозможными удобствами, саунами, банями, подъемниками, катками и другим:

Буковель;

Драгобрат;

Славское.

Праздники в Карпатах

В каком бы регионе или поселке вы ни остановились, вас везде будут ждать незабываемые впечатления от зимних праздников. Здесь чтят традиции, готовят все двенадцать блюд на Святой вечер, поют колядки и танцуют до упаду.

Гуцулы и другие этнические группы, живущие на территории гор, очень колоритные и артистичные. Они радуют местных жителей и приезжих представлениями вертепа, поют песни, танцуют в костюмах разных героев.

Вариантов празднования может быть несколько:

в уютном домике у камина в кругу близких;

в колыбе со множеством других гостей.

Каждый вариант по-своему хорош: если вы любите тихие семейные вечера, тогда первый станет удивительно прекрасным – запах свежей елки, вкусная еда, потрескивание дровишек в костре. Ну а если вы больше любите танцы и веселье, тогда вас ждет гуцульская дискотека в пастушьем домике у подножья горы.

Какой бы из вариантов вы ни выбрали, такой отдых навсегда останется в вашей памяти. Вы сможете отведать самую вкусную кутю, банош, борщ и гуцульские пампушки с чесноком. А уже утром вас будут ждать заснеженные склоны и лыжи, позволяющие насладиться не только процессом катания, но и горными пейзажами.

Не упустите возможность окунуться в традиции и почувствовать настоящий вкус рождественских праздников.

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