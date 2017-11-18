Хорошие зимние сапоги: как правильно выбрать?

Зимой выбор женщин колеблется между красивой и теплой обувью, и найти компромисс получается далеко не всегда. Большинство красивых моделей не отличаются практичностью, и могут заставить ваши ноги мерзнуть, что провоцирует никому не нужные болезни. К счастью, на современном рынке есть большой выбор обуви, но к ее выбору надо подходить с ответственностью.

Чтобы сохранить свои ножки в тепле, чувствовать себя уверенно и стильно, необходимо знать, на что обращать внимание при покупке:

вариант утеплителя;

подошва;

водонепроницаемость.

Также необходимо тщательно выбирать магазин и покупать только в проверенных местах. В этом поможет сайт-агрегатор justbutik.ru, который собрал для вас предложения лучших магазинов и брендов.

Утеплители

Утеплитель играет немаловажную роль, так как именно от него зависит состояние наших ножек даже в самые сильные морозы. Среди самых популярных вариантов утеплителей можно выделить:

натуральный мех;

набивной натуральный мех;

искусственный мех;

еврозима;

искусственный утеплитель.

Натуральный мех – самый теплый вариант, из-за наличия пушка, не дающего ногам охлаждаться. Благодаря натуральным материалам ноги в таких сапогах не потеют, и можно выдержать морозы до –25 градусов. Набивной натуральный мех отличается не цельным полотном, на которое нашит ворс. Преимущество в том, что такие сапоги быстрее сохнут, а оптимальная температура для комфортной носки до –30 градусов.

Искусственный вариант – один из самых неудачных, так как в таких сапогах плохо циркулирует воздух, они плохо сохраняют тепло. Материал блестящий на вид и скрипит, поэтому отличить его не составит труда. Такие утеплители зачастую используются в «луноходах» – тинсулейт и другие. Они быстро сохнут при промокании, легкие, и достаточно теплые. Еврозима – это обувь для температуры до –5 градусов, у которой в основании более густой мех, а на голенище тонкий или вовсе отсутствует.

Подошва

Подошва для зимних сапожек должна быть достаточно гибкой и негладкой. Если выбранные вами сапоги не отличаются эластичной подошвой, то при заморозках она станет еще более жесткой или может вовсе лопнуть. Также подошва должна быть рельефной, противоскользящей, с протектором. Это сделает ходьбу по льду или любому другому скользкому покрытию безопасной.

Водонепроницаемость

Чтобы выбрать непромокаемые ботинки, надо обращать внимание на соединение подошвы и основы. Самый прочный вариант – литиево-клеевой, который считается непромокаемым. Тщательно выбирайте зимнюю обувь, и тогда ни одни погодные условия не смогут испортить ваш день.

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