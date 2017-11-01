Холодильник Bosch с большими возможностями: роскошь или необходимость?

Сегодня практически все производители готовы предложить покупателям технику в различных ценовых категориях. Вот и холодильники представлены в каталогах магазинов и в бюджетном сегменте, и в группе товаров преимиум-класса. Так, всемирно известная торговая марка Bosch выпускает и недорогие модели, и роскошные. И если встает вопрос о приобретении нового устройства, приходится тратить немало времени на выбор между суперсовременными и доступными предложениями. Чем же хороши варианты премиум-класса?

Суперэкономный режим

Чем дороже стоит современная техника, тем меньше энергии она затрачивает на работу. Вот и на холодильник Bosch цена во многом зависит от уровня энергопотребления. И многие отдают предпочтение более дорогим агрегатам только за то, что окупаются они довольно быстро. Нередко режим суперэкономии позволяет снизить потребление электроэнергии до 30 %. Меньшее потребление ресурсов в конце года оборачивается кругленькой суммой, оставшейся в кошельке обладателя хорошего холодильника.

Хороший агрегат – всегда свежие продукты

В основном на цены влияет набор разнообразных особенностей. Например, стоимость холодильника существенно возрастает, если при его производстве используются новейшие технологии:

HydroFresh – система, которая поддерживает постоянный уровень влажности, что помогает овощам и фруктам оставаться свежими в два раза дольше;

VarioZone – эргономичное расположение ящичков и полок, которое позволяет функционально использовать каждый сантиметр пространства;

FreshSence – контроль над постоянным температурным режимом, обеспечивающим правильное хранение продуктов.

Все эти системы были разработаны учеными, которые работают под руководством компании Бош. Кстати, особая технология LowFrost, используемая в холодильниках премиум-сегмента, уже успела заслужить благодарность покупателей. Эта система обеспечивает длительное хранение продуктов в морозильной камере. При этом на ее стенках практически не образуется ледяная корка. Популярная технология используется при производстве самых популярных моделей: http://studio-bosch.com.ua/katalog/ohlazhdenie-i-zamorozka/holodilniki-side-by-side.

Размер имеет значение

Понятно, что на стоимость холодильного оборудования влияет и размер, и дизайн. При этом уровень цен вполне оправдан: большее устройство – больше материалов и деталей. Однако в массивный холодильник, спроектированный по новейшим схемам, можно сложить большее количество продуктов, которые будут долго оставаться свежими.

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