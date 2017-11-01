Квартиры с ремонтом и без: экономические выгоды и преимущества

Не нужно быть экспертом в сфере недвижимости, чтобы сказать, что квартиры с отделкой целесообразнее покупать тем, кто планирует сдавать их в аренду. В этом случае вам не придется тратить время на ремонт, а можно буквально сразу начать реализовывать свои инвестиционные цели.

Очевидно также, что стоимость отделки от застройщика будет в целом дешевле, чем ремонт, выполненный своими силами. Хотя бы потому, что закупка крупнооптовых партий отделочных материалов позволяет существенно удешевить их, да и цена самих работ сокращается по мере роста объема. Впрочем, цена отделки – это лишь одна сторона медали. Нужно поговорить и о качестве ремонта, и о других факторах.

Плюсы и минусы приобретения жилья с ремонтом и без

Огромная база квартир с отделкой в новостройках Москвы собрана на сайте https://novoselovo.com/baza-novostroek/group/s-otdelkoi. Просматривая варианты в разных жилых комплексах, оценивая их стоимость и преимущества, вы непременно подыщете оптимальный вариант для себя. Надо отметить, что покупка квартиры с отделкой имеет свои недостатки, наряду с преимуществами. Рассмотрим подробнее факторы, которые могут повлиять на ваше решение о покупке того или иного варианта.

Главные плюсы квартир с ремонтом:

возможность поселиться в квартире (или сдать ее в аренду) сразу же после ввода объекта в эксплуатацию;

выигрыш по стоимости (преимущественно в случаях с чистовой отделкой, а не элитной);

огромная экономия времени, сил и нервов, поскольку контроль за проведением ремонтных работ не нужен;

возможность выбирать варианты отделки, если девелопер предлагает их.

В число недостатков жилья с готовым ремонтом попадают следующие моменты:

вариант с отделкой от застройщика не подходит тем, кто выдвигает много индивидуальных требований к материалам и дизайну;

хотя ни один уважающий себя застройщик не предложит будущим новоселам обои в цветочек и дешевый линолеум на полу, выбор вариантов все-таки весьма ограниченный;

необходимость мириться с типовыми решениями – такими же, как у соседей;

розеток в квартире будет столько, сколько задумал застройщик, а не столько, сколько нужно вам;

разработка индивидуальных проектов в новостройках премиум-класса предусматривает совершенно иной бюджет.

Эксперты рекомендуют будущим владельцам квартир в новостройках внимательно читать в договоре абзацы про комплектацию апартаментов, где оговорены материалы и гарантия на них. Если застройщик предлагает услугу визуализации проекта, вы сможете оценить, насколько предложенный образец ремонта соответствует вашим требованиям и ожиданиям.

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