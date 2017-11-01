ТОП-5 самых необычных пультов ДУ

Когда речь заходит о пультах управления, обычно представляется непримечательная прямоугольная коробочка с кнопками. Но современные разработчики и энтузиасты не оставляют попыток усовершенствовать привычные вещи или сделать их необычными. Рассмотрим 5 самых оригинальных идей для ПДУ.

Управление голосом

Если вам надоело постоянно нажимать кнопки, а хочется повелевать техникой голосом – обратите внимание на пульты управления с поддержкой голосовых команд. Сегодня их выпускают многие производители, но первооткрывателями еще несколько лет назад стали американская компания Amulet и производитель InVoca. Если устройство первого было больше похоже на традиционные пульты типа https://pulti.ua/sony, то InVoca 3.0 был сделан в виде небольшой настольной станции с микрофоном и:

запоминал голоса 4 пользователей;

хранил в памяти до 50 команд;

подходил для любой техники с ИК-приемником.

Это для того времени было настоящим прорывом.

Телепатическое управление

Как обещает компания Hitachi, управление силой мысли ждет нас в ближайшем будущем. Разработчики пытаются создать устройство, которое будет выполнять команды на основании данных сканирования мозга пользователя. Подобными интерфейсами занимаются также Honda и Toyota, но пока полноценных устройств для управления бытовыми приборами телепатически так и не появилось.

Пульт-блокнот

Эта идея принадлежит Akira Kaname. Ее суть в том, чтобы собрать пульты от нескольких домашних устройств в одно изделие. Пульт-блокнот состоит из нескольких перекидных панелей, каждая из которых обладает своим набором кнопок и предназначена для управления определенным видом техники:

телевизором;

видеопроигрывателем;

музыкальным центром;

кондиционером.

Чтобы не запутаться во вкладках, предусмотрены закладки с обозначениями, как в органайзере.

Самый дорогой

Производитель Lantic Systems выпустил самый дорогой универсальный пульт Lantic Gold RC1 стоимостью 30 000 у.е. Изделие выполнено в виде небольшого диска с кнопками, а его корпус выполнен из чистого золота в желтом и белом цвете.

Самый забавный

Хотите развлечь себя, переключая каналы? Купите пульт в виде пистолета. Подобные изделия легко найти на площадках типа eBay, Amazon, AliExpress. Ввиду особенностей конструкции такие ПДУ обладают минимальным набором функций. «Расстреливая» телевизор, можно переключать каналы, менять громкость и включать/выключать ТВ. Особенно радует набор из пульта-револьвера и блестящей звезды шерифа, чтобы пользователь еще больше вжился в роль.

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