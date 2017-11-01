Грузоперевозки от Юду – быстрое решение ваших проблем

У многих возникает срочная необходимость воспользоваться услугами грузоперевозчика. Профессиональные перевозчики занимаются не только доставкой товара в магазины, но и решением простых жизненных ситуаций, будь то переезд в новую квартиру, дом офис. Найти таких профессиональных перевозчиков позволяет сервис Юду.

Как заказать услугу на Юду?

Для того чтобы стать заказчиком, необходимо потратить лишь несколько минут на сайте Youdo.com., оставив заявку на осуществление грузоперевозки с указанием следующей информации:

Место отправки товара или груза.

Место назначения товара или груза.

Дату отправки.

Желаемую стоимость за предоставление услуги.

Тип грузоперевозки, а также объем и вес груза.

Указание всех параметров поможет сэкономить ваше время и в максимально короткие сроки вы получите отзывы подходящих вам исполнителей заказа. Среди них вы сможете выбрать наиболее подходящего кандидата.

Как выбрать исполнителя?

Для того чтобы получить услугу по наиболее выгодной цене и наилучшего качества, на сайте предоставлена возможность ознакомления с рейтинговым списком исполнителя. Кроме того, вы можете ознакомиться с:

Типами предоставляемых услуг.

Примерной стоимостью каждой отдельной работы.

Отзывами тех, кто успел воспользоваться услугами того или иного исполнителя.

Юду – сервис, для которого важно качественное исполнение работ. Именно поэтому после каждой предоставленной услуги осуществляется ее контроль посредством общения с клиентом. Контролер выясняет информацию о компетентности исполнителя и качестве предоставленной услуги, также обязательным условием является доброжелательное поведение по отношению к заказчику грузоперевозки. На сайте можно увидеть отметки относительно качества, стоимости и вежливости исполнителя.

Почему исполнители выбирают Юду

Предоставление услуг – источник дохода. Для его получения важно находить рынок сбыта, отличной альтернативой ему является сервис Юду. Важным является то, что с помощью Юду можно найти как постоянный источник дохода, так и реализовывать только интересные для себя проекты и выполнять только некоторые заказы время от времени. Кроме того, он:

Позволяет контролировать доходы.

Самостоятельно выбирать заказчика.

Планировать свой рабочий день самостоятельно.

Просто разместите свою задачу в приложении или на сайте и получите отклики исполнителей уже через пять минут!

Статьи по теме