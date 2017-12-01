Для чого потрібна хімія для басейну
Очищення штучної водойми процес трудомісткий, хімія для басейнів (рос. химия для бассейнов) значно спрощує дане завдання. Щоб правильно підібрати реагенти потрібно провести хімічні проби, це допоможе визначити наявність в ній мікроорганізмів і небезпечних домішок, виходячи з цього, виділяють основні напрямки щодо приведення води в норму:
- Коригування рівня рН або кислотності з нормою 7,2-7,4;
- Дезінфекція від бактерій, вірусів;
- Освітлення помутнілої, бурої, зеленої води;
- Ліквідація водоростей, недопущення їх зростання;
- Коагуляція суспензій і подальша прибирання осаду.
Для кожного з етапів очищення застосовують відповідні хімічні реагенти, це можуть бути таблетки, гранули, рідина. Незалежно від форми випуску, сучасні реагенти, які можна придбати, для прикладу, в компанії PoolStroi, показують високу ефективність. Комплекс очисних заходів допоможе оздоровити гідроспоруду, і це буде запорукою здорового купання.
Засіб для стабілізації
Вода з рН 7,2-7,4 підвищує ефект дії хімічних препаратів, купання подобається відвідувачам, так як вода не подразнює шкіру і очі. Нормальна кислотність води перешкоджає появі нерозчинних мінеральних солей, корозії металевих деталей гідроконструкціі.
Коректують рН за результатами тестування параметрів води. Помічено, що блакитна на колір вода має рН низький, з зеленим відливом — високий. На практиці, при регулярному користуванні вода має високий рН, його доводиться знижувати препаратами ph- minus. Значно рідше потрібно підвищувати рН за допомогою ph + plus.
Хімія для знезаражування води в басейні
Дезінфекцію слід проводити в такій послідовності:
- стартова (шокова) обробка;
- вторинна обробка з метою профілактики.
Для шокової обробки використовують препарати на основі хлору, зазвичай в 20-ти грамових таблетках або гранулах, які інтенсивно обробляють воду. В їх основі речовина CL, вона розчиняється в воді, створюючи «ударну» дозу. Така процедура справляється з будь-якими органічними і неорганічними забрудненнями, вони випадають в осад, їх прибирає підводний робот пилосос або ручною роботою. Норма витрати реагенту вказана на упаковці компанії виробника. Така обробка виконується при першому заповненні водойми, потім в середньому раз на 1-2 місяці.
Без застосування шок-хлору не обійтися, коли:
- Занадто висока температура води;
- Висока частота користування басейном;
- Забруднення пов’язане з атмосферними явищами вітер, дощ, пил;
- Неякісна фільтрація;
- Низька культура відвідувачів.
Щоб не порушити чистоту водойми, між шоковою, проводять регулярну обробку води реагентом «хлор пролонгованої дії». Він забезпечить концентрацію хлору 0.5-0.7 для приватних, і — до 1 мг / л для громадських, що перешкоджає розмноженню вірусів, мікробів.
Профілактика розростання водоростей
Хлор, особливо у відкритих басейнах не може впоратися з утворенням водоростей. Для боротьби з такою водною рослинністю використовують альгицид, частіше на основі мідного купоросу, його компоненти проникають всередину спор і вбивають їх. Альгицид застосовують при перших ознаках утворення водоростей, наприклад, зеленому нальоті на стінках. Спочатку дають шокову дозу хімікатів, потім в меншій концентрації, просто для профілактики.
Методи усунення помутніння
Органічні, мінеральні домішки у воді, з якими не справляється фільтрація, проявляються у вигляді помутніння. З ними можуть впоратися коагулянти або флокулянти.
Коагуляцію (флокулянт) застосовують при необхідності, щоб передчасно не забити систему фільтрації. Як і будь-які реагенти їх можна вносити через автоматичну станцію дозування, це може бути таблетками, в гранулах або рідкий варіант.
Хімія для басейну поставляється у вигляді концентрату і вимагає обережності роботи з нею. Перед застосуванням слід ознайомитися з інструкцією, правилами безпеки:
- Не можна реагенти змішувати між собою, необоротна хімічна реакція може призвести до опіків, отруєння.
- Вся хімія повинна зберігатися в прохолодному місці, в закритій тарі.
- Гранули, таблетки потрібно попередньо розчинити в ємності з водою, а потім розчин виливати по периметру чаші басейну.
- Не можна додавати препарат безпосередньо в воду, тільки навпаки.
- Всі хімічні засоби для басейну потрібно застосовувати виключно за призначенням, не використовувати в побуті.
- Потрібно зробити все, щоб виключити доступ до препаратів маленьких дітей і домашніх вихованців!