Главные преимущества эмуляторов с режимом Bet Max

В виртуальных казино можно отыскать массу эмуляторов с кнопкой Bet Max на панели управления. Она присутствует, к примеру, в разработках следующих известных компаний: Igrosoft, NetEnt, Playtech и др. При нажатии на эту клавишу активируется игра на максимальных настройках. Чем же она привлекает геймеров?

Суть опции

Профи в сфере азарта знают, что эмуляторы с кнопкой Bet Max являются высокодоходными. Эта функция создает все условия для выигрыша крупных призов, что позволяет человеку по итогам геймплея существенно увеличить прибыль. При активации в слотах всех платежных полос шансы геймера на победу существенно увеличиваются. Объясняется это тем, что удачные комбинации картинок, выпадающие на активных линиях, приносят клиенту казино денежные призы. Когда же полосы не задействованы, появляющиеся на них иконки не принимаются в расчет. Использовать режим Bet Max в эмуляторах необязательно. Активировать его или нет, каждый человек решает сам. Также в казино корона играть бесплатно можно без ограничений. Многие любители азарта обычно задействуют данную опцию, чтобы использовать все линии выплат. При нажатии на кнопку Bet Max на каждую из линий, предусмотренных в слоте, автоматически делается максимальная ставка, например, 25 или 100 кредитов.

Основные плюсы

У максимальных ставок, активирующихся нажатием клавиши Bet Max, есть масса плюсов. Так, играя по-крупному, гэмблер может завоевать внушительный куш, «накрутив» на барабанах комбинацию из 3 и больше одинаковых картинок. Даже если выпавшее сочетание символов принесет скромный коэффициент умножения, геймер разбогатеет: внушительная ставка все равно принесет ему прибыль. Играть на максимальных настройках нравится всем современным гэмблерам, заглядывающим на азартные сайты, чтобы получить прибыль и зарядиться адреналином. Рискуя и делая большие ставки, они в итоге зарабатывают неплохие деньги. Самые солидные призы достаются клиентам казино, когда на катушках аппаратов выпадают сочетания из особых символов, например, 5 Wild’ов. Такие комбинации формируются нечасто, однако это случается.

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