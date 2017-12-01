Самые полезные социальные виджеты для вашего сайта

Специалисты, для которых SMM-продвижение является заработком, знают, насколько важны социальные сигналы на сайте. Помимо удобства для пользователей и современной обратной связи, это также повышение лояльности к ресурсу со стороны поисковых систем.

Для чего нужны виджеты соцсетей на сайте и как их подключить

Сперва определимся с тем, что же такое виджеты социальных сетей. Это встраиваемые в код сайта кнопки или формы, напрямую связанные с функционалом social media. Например, кнопка «поделиться» или обратная связь с конкретным сообществом ВКонтакте.

Такие виджеты есть на 99% веб-ресурсов во всем Интернете. Это связано с тем, что практически у каждого пользователя Всемирной Паутины зарегистрированы аккаунты в соцсетях. Соответственно, они могут делиться записями, комментировать или участвовать в опросах напрямую со своего профиля ВКонтакте, Фейсбуке или любой другой соцсети.

Специалисты, для которых SMM-продвижение является заработком, знают, насколько важны социальные сигналы на сайте. Помимо удобства для пользователей и современной обратной связи, это также повышение лояльности к ресурсу со стороны поисковых систем.

Какие бывают виджеты социальных сетей для сайтов

«Мне нравится» – позволяет поставить лайк на записи со своего social профиля;

«Комментарии» – дает возможность прокомментировать публикацию пользователю соцсетей без регистрации на сайте;

«Опросы» – можно принять участие в опросе, оставив голос за понравившийся вариант с личного аккаунта ВКонтакте или другой соцсети;

«Авторизация» – с помощью данного виджета пользователь может войти в свой личный кабинет на сайте одним кликом;

«Напишите нам» – очень полезная «фишка», созданная ВК, чтобы можно было написать в личные сообщения пользователю/сообществу нажатием одной кнопки;

«Сообщества» – позволяет связать сайт с группой или пабликом в соцсети, отображая при этом количество подписчиков и предлагая подписаться в один клик.

Это лишь основная часть тех виджетов, что можно интегрировать на свой веб-ресурс. На деле их гораздо больше, но стоит помнить, что излишние скрипты на сайте скорее затормозят его, чем сделают более удобным. Поэтому виджетов не должно быть много.

Один из самых простых виджетов – это кнопки социальных сетей. Но искать для каждой кнопки свой код в соцсетях довольно нудно и отнимает время. Поэтому лучше воспользоваться сервисами, которые генерируют скрипты и позволяют размещать на сайте социальные кнопки всего лишь методом «копировать-вставить».

На этом лучше ограничиться в плане самостоятельной работы, так как более сложные виджеты требуют познаний в настройке и ориентирования в разделах для разработчиков. Для безопасного подключения виджетов на Ваш сайт рекомендуем размещать объявления по фрилансу на бирже с подробным техзаданием – это бесплатно, плюс есть «сделка без риска», если вы опасаетесь недобросовестных исполнителей.

Статьи по теме