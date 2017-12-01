Преимущества оформления ОСАГО для водителей

Страхование как сдерживающий фактор грубости на дорогах

Страхование автогражданской ответственности – важный элемент культуры автовождения в России. Уже больше десяти лет законодательно определены правила и требования к оформлению страховки. Без данного документа нельзя управлять автомобилем. Он также важен, как и права. Современная ситуация с «автогражданской» в регионах стала катализатором для изменений даже на законодательном уровне. Теперь страховые компании обязаны предоставить возможность приобрести ОСАГО онлайн любому клиенту. И если раньше можно было только продлить полис, то сейчас водитель может заключить первичный договор с любой компанией, не приезжая лично в офис.

За время введения обязательного страхования все водители разделились на два лагеря. Одни яростно защищают, вторые – ярые противники и считают, что в деле безопасности не должно быть принуждения. Статистика наука упрямая. Она показывает, что все-таки положительные результаты введения обязатефльного страхования есть. А возможность оформить ОСАГО онлайн в Ижевске значительно расширили доступность этой услуги для автовладельцев.

Опытные водители выделяют несколько моментов, которые с любой позиции выглядят как позитивные тенденции. Во-первых, поведение автовладельцев на дороге стало более цивилизованным. Это связано с тем, что ущерб при дорожно-транспортном происшествии возмещается не из кармана виновника, а силами страховой компании. Поэтому теперь нет необходимости спорить до потери голоса кто именно виноват. Ведь повышение стоимости полиса на следующий расчетный период не сравнимо с затратами на ремонт даже одного элемента.

Во-вторых, возможность оформления ДТП по европротоколу уменьшает количество времени, которое тратят автолюбители на месте аварии. Такое оформление возможно если ущерб не очень большой и не приченен вред здоровью водителю или пассажирам. Страховые компании достаточно быстро осуществляют ремонт или выплачивают возмещение для его проведения.

В-третьих, страховка вселяет определенную уверенность при вождении, тем самым снижая тревожность. Уверенный водитель представляет собой меньшую опасность, чем тревожный. Если в кармане лежит документ, который гарантирует вам ремонт вашей машины при попадании в дорожно-транспортное происшествие, то нет причин лишний раз дергаться от лихой встречки или попутки. \

Отказаться от страхования сегодня нет никакой возможности. Даже если вы оформили КАСКО, это не снимает с вас ответственности перед законом. Одна страховка не заменяет другую.

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